Řadu lidí znervózňuje zvyšující se počet míst, která jsou pod dohledem jakoby všudypřítomného kamerového systému.

Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Milan Zámečník

Přibývá jich zejména ve městech a zdá se, že za několik let budou naše kroky monitorovány od chvíle, kdy ráno vyrazíme do zaměstnání až do večera, kdy opustíme některý ze supermarketů s nákupními taškami pod paží. Obávám se, že v dnešním světě plném sofistikovaných nástrah zločinců nám nezbývá nic jiného než se podvědomě smířit s tím, že naše role v reality show jménem život se stává čím dál tím víc veřejnější. Doufám jen, že kamerové záznamy budou využívány výhradně při šetření bezpečnostních kauz. Pokud by tomu mělo být jinak, tak to nás pak pán bůh opatruj.

Související Počet kamer v Hradišti se téměř zdvojnásobí