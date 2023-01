Jenže v letošním roce to nebude jediný pátek s číslovkou třináct. Pátek s třináctkou budeme mít letos ještě v měsíci říjnu, v roce 2024 se sejdou pátky s třináctkou v září a v prosinci. Pátky, k nimž zabloudí třináctka, budou takové, jaké si je sami uděláme.

Proč je pátek 13. nešťastný den a třináctka nešťastné číslo?

Zvláštní je, že vlastně ani pořádně nevíme, jak a proč tahle tvrdošíjná pověra vznikla. Ať tak či onak, k žádnému jinému dni v týdnu nemají lidé tak rozporuplný vztah jako k pátku. Pověrčiví lidé se na ten dnešní lednový pátek náležitě připravili. Od časného rána se budou snažit, aby neudělali nějakou chybu.

Aby při vstávání z postele nevykročili levou nohou, u snídaně se vyhnuli vtipné kaši, nebo si v pátek nesednuli k jednomu stolu, u něhož by byli do celkového počtu lidí třináctí (viz zkušenost s Jidášem, který byl při poslední Kristově večeři hostem číslo 13).

Pověrčiví lidé by si měli dát pozor, aby náhodou nenasedli do vlaku nebo autobusu, který jede jiným směrem, než je jejich cílová stanice. Vdané ženy a ženatí muži by neměli oslovit svého partnera nebo partnerku jménem přítelkyně, přítele nebo tajného milence nebo milenky.

A co třeba černá kočka, která zkříží naši cestu?

Zkrátka - je toho hodně, co může člověka v tom dnešním třináctém lednovém pátku potkat. Budeme-li dnes myslet na to, že je pátek třináctého, připravíme se docela zbytečně o jeden pěkný a užitečný den. Tak ať je moc příjemný a šťastný.