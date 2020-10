Několik desetiletí čekají lidé v Napajedlech, Spytihněvi, Babicích, Huštěnovicích a v celé řadě dalších obcích, jimiž prochází mimořádně dopravně vytížená silnice I/55, až v jejím sousedství vyroste dálnice.

Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

On každodenní průjezd 15 tisíc automobilů tamními vesnicemi totiž není žádná selanka a mnohdy mají místní docela problém přeběhnout silnici na protilehlý chodník. A teď se konečně dočkali. Osm a půl kilometru dlouhý úsek z Napajedel do Babic začíná vyrůstat a kompletně ho chtějí postavit během tří let.