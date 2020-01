S dvacítkou připomínek proti chystané těžbě štěrkopísku totiž na přelomu roku neuspěl Jihomoravský kraj. Ministerstvo životního prostředí je zamítlo. O prostoru pro těžbu štěrkopísku tak nyní v odvolacím řízení rozhoduje Český báňský úřad.

Pravomocné rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru by umožnilo těžaři – pražské společnosti České štěrkopísky – požádat o povolení těžit. Termín započetí dobývání stanovil Obvodní báňský úřad do tří let od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení hornické činnosti ve stanoveném dobývacím prostoru.

Protestující proti těžbě, kteří mají obavy o budoucnost jezerního rezervoáru pitné vody v okolí, tedy mají před sebou něco málo přes tisíc dnů na to, aby dokázali, že jde těžbou o skutečné ohrožení tamního zdroje pitné vody.

Bojují i za nás v severní části Slovácka. I sem totiž proudí pitná voda z oblasti, o kterou se nyní hraje štěrkopískovými kostkami…