Nechápeš, že právě kvůli ní jsi odsouzen opakovaně se nořit z vlastního předpeklí, kam tě srážejí také tvé frustrace z bortících se babylonských věží, které Bohu natruc do nebe stavíš s usilovností brouka hovnivála? Kam kráčíš člověče, který se jako Ikaros už tisíce let den co den opojně vydáváš k nebi, nedbajíc rad svého otce, že čím blíž Slunci, tím nebezpečnější let výšinami je?

Lidstvo se ve své historii mnohokrát ubíralo slepými ulicemi života a nesčetněkrát následovalo kroky krysařů až do hloubky svých následných zoufalých konců…

Opravdu musíme opakovaně pokoušet démony v nás jen proto, že je zkušenost nepřenositelná a my se nedokážeme poučit z chyb našich předchůdců a častokrát ani z těch vlastních? Člověče! Kolik lidí si ještě bude muset znovu zakusit, kam až dokážeš zajít, zbavíš-li se lidskosti, milosrdenství a tolerance?