V podvečeru 5. prosince nastalo cinkání zvonečků, ale také chrastění řetězů pekelníků. Kdo byl vlastně ten bělovlasý stařec s mitrou na hlavě s berlou a s knihou v ruce?

Na to by dnes jen těžko odpovědělo málokteré dítě a možná i málokterý z Mikulášů, zvěstovatelů blížících se Vánoc, kteří vpodvečer pátého prosince (nevím, proč pátého, když Mikuláš má svátek až šestého) navštívili domácnosti s dětmi.

S nostalgií vzpomínám na léta dětství (před čtyřiasedmdesáti lety), kdy po mé rodné Stupavě chodil jeden nebo dva Mikuláši, za něž byli převlečeni starší vážení muži. Mikuláš, s knihou hříchů v ruce, nás jako malé děti pochválil, pokáral a nabádal nás k poslušnosti a lásce k rodičům a starým lidem.

Dnes mají Mikuláši se svým andělským a čertovským doprovodem konjunkturu. V ulicích měst a vesnic se to hemžilo desítkami Mikulášů, andělů a čertů různého věku, rodu a velikosti. A tak není divu, že děti ve věku od tří do devíti let, které ještě věří na Mikuláše, měly po iluzích a představách, když ty o něco starší „pohádkové bytosti“ poznaly.

Ani se nedivím mé osmileté prapravnučce, která pátého prosince večer pronesla: „Další Mikuláše, čerty a anděly už nechci vidět. Stejně jsou to starší kluci z naší školy. Za rok mi dejte dárky za okno a já za ně poděkuju, tobě maminko a tatínku!“