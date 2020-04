Každá babička stará je veselejší zjara, praví jedno přísloví. Ale co když se taková babička posadí za volant a přespříliš se raduje? O rozdováděných mužích ani nemluvě. S letošním dubnem, potažmo s jarem, se tedy musíme vyrovnávat opravdu jako stoprocentní muži i ženy a nehazardovat. Ani v tom, že jeden den si ráno vykročíme bez kabátu, jen tak ve svetru nebo v sáčku, ale hned nato znovu vyjdeme v teplé bundě nebo kabátě s pokrývkou na hlavě.

Tak jaký si tedy dát, podobně jako v jiných měsících, recept na to, jak se zbytkem dubnových dnů v dobrém vycházet? Řešení je lehké i nelehké. A vyžaduje to od nás všech i trochu osobní odvahy, máme-li od každého ze zbylých dubnových dnů podchytit všechno, co s nimi ještě přijde, co toto roční období od nás vyžaduje. A věru málo toho není.