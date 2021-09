Netopýří noci Netopýří noc v Toulcově dvoře, 31. 8. od 18.00, Praha Hostivař Přednáška s promítáním a ukázkou živých ochočených netopýrů, od 19.30 do 21.00 procházka kolem Botiče. Netopýří noc u Berounky, 2. 9. od 16.00, Parkoviště u lávky, Praha Lipence Povídání se netopýry pro děti a dospělé, od 19.45 večerní vycházka za netopýry. Mezinárodní noc pro netopýry, 3. 9. od 17.00, klášter Chotěšov (Plzeňsko). Den s přírodou, 4. 9., Malešický park v Praze. Netopýří noc na Čabárně, 6. 9. od 18.00, Kladno Povídání o netopýrech s promítáním. Živí ochočení netopýři, které je možno pohladit či nakrmit. Netopýří noc na Hamru, 7. 9. od 17.00, Sportovní areál Hamr v Praze-Záběhlicích. Podrobný přehled všech plánovaných akcí najdete na webu netopyrinoc.cz .

V roce 2012 netopýří noc začali organizovat i v exotických zemích, jako jsou Sýrie, Libanon, Egypt nebo Korea, rozšířila se ale i do Jižní Ameriky. Tradici dodržují ve 40 státech z celého světa.

V nejmladším národním parku v Česku naposledy objevili dva nové netopýří druhy odborníci koncem roku 2019. Jejich pozornosti do té doby unikali netopýr jižní a netopýr obrovský. Dlouholetá tradice, kterou dodržují země napříč Evropou, zaujala i odborníky z celého světa.

Víte, že i netopýři slaví svůj vlastní svátek? Na 28. srpna už od roku 1997 připadá Mezinárodní noc pro netopýry, která v tento den tradičně probíhá ve všech evropských zemích. V Česku se letos koná v období od 12. srpna do 25. září. Jde o osvětovou akci zaměřenou na ochranu těchto létajících nočních savců.

