Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic se zakladatelem firmy Richardem Bransonem na palubě dnes úspěšně absolvovala svůj první zkušební let s kompletní šestičlennou posádkou. Během letu se loď VSS Unity dostala za hranici vesmíru, uvedla firma, která chce od příštího roku dopravovat na okraj vesmíru turisty. Angličan Branson se do vesmíru podíval týden před svými 71. narozeninami.

Dnešní let je považován za milník soutěžení v rodící se lukrativní vesmírné turistice. Na 20. července svůj let do vesmíru v lodi New Shepard naplánoval Bransonův hlavní konkurent, zakladatel společnosti Blue Origin sedmapadesátiletý Američan Jeff Bezos.

"Sedmnáct let tvrdé práce, abychom se dostali takto daleko," řekl Branson, když gratuloval svému týmu po úspěšném dokončení letu. Branson se stal prvním člověkem, který letěl ve vlastní vesmírné lodi a druhým sedmdesátníkem, který se vydal do vesmíru. Tím prvním byl v roce 1998, ve svých 77 letech, astronaut John Glenn.

Zdroj: Youtube

K testovacímu letu vesmírná loď odstartovala po 16.30 SELČ z kosmodromu Spaceport America v americkém státě Nové Mexiko a zhruba o hodinu později tam stroj i přistál. Původně byl start plánován na 15 hodin, kvůli počasí byl však o hodinu a půl odložen.

Po 16 letech výzkumu a testovacích letů byl ten dnešní, v pořadí dvaadvacátý, první s kompletní šestičlennou posádkou. Tu tvořili piloti Dave Mackay a Michael Masucci a čtyři "specialisté mise", mezi nimiž byl i Branson. Jeho úkolem bylo zhodnotit zkušenost uživatele komerčního raketoplánu, než Virgin Galactic začne nabízet cesty do vesmíru platícím turistům. Z předchozích 21 zkušebních letů se uskutečnily s lidmi na palubě tři.

Samotný raketoplán VSS Unity vynesl do výšky kolem 15 kilometrů letoun VMS Eve. Pak se raketoplán oddělil, zažehl vlastní motory a strmým stoupáním se vydal k hranici 90 kilometrů nad zemským povrchem. Posádka pak několik minut pobyla ve stavu beztíže, načež se v raketoplánu vrátila na Zemi.

Virgin Galactic už dříve sdělila, že počítá se zahájením svých vesmírných komerčních služeb v příštím roce. Předcházet by tomu ale měly ještě dva zkušební lety. Dnešní let měl podle agentury AP posílit důvěru ve vesmírnou turistiku nabízenou společností Virgin Galactic. Poptávka je však silná, vesmírné lety si zarezervovalo více než 600 bohatých lidí. Jedna letenka stojí kolem 250 tisíc dolarů (přes 5,4 milionu Kč).