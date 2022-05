„Hráli jsme dobře do obrany i do útoku. Takové vítězství potěší,“ radoval se elitní forvard David Krejčí, který tentokrát nebodoval. „Nad postupem do čtvrtfinále jsem nějak nepřemýšlel. Věděli jsme, že nás čekají na závěr dva silní soupeři a chtěli jsme se na to dobře naladit,“ dodal.

„Tohle jsou zápasy, které nás prověří a rozhodují o úspěchu či neúspěchu,“ ocenil výkon týmu český útočník Jiří Smejkal.

ON-LINE: Hubená výhra a postup do čtvrtfinále. Vejmelka vynuloval Američany

Od začátku se hrál svižný hokej, ovšem s minimem šancí. Češi udeřili hned z první střely na americkou bránu. Blümel po chybě amerického beka na útočné modré ujel do únik a přestože byl tísni, dokázal blafákem překonat Swaymana.

„Myslel jsem, že mám dost času na zakončení, tak jsem si přibrzdil, abych nejel v takové rychlosti. Pak jsem se vylekal, když jsme to viděl na kostce. Bylo to jen taktak,“ usmíval se nejlepší český střelec na turnaji, který se minulý zápas po drsném zákroku nedohrál. „Byl to asi nejrychlejší začátek zápasu na turnaji. Američané mají mladý tým, hráli rychle a tvrdě. Doufali jsme, že odpadnou jako první.“

Američané sice inkasovali jako první, jenže celý zápas zlobili a byli nebezpeční.

Na konci třetiny předvedly pohlednou akci největší hvězdy v dresu se lvem na hrudi a bývalý parťáci z Bostonu. Pastrňák přesným pasem našel Krejčího, který si položil brankáře Bruins a zívala na něj opuštěná klec, jenže trefil jen tyč. I na druhé straně zachránila Čechy od vyrovnání branková konstrukce.

Fotbalovou parádičku se blýskl Vrána , který na červené čáře vyslal bruslí do brejku Smejkala. Toho na poslední chvíli zabránil v zakončení Hughes. „Havran mi to krásně přikopl patičkou. Snažil jsem se puk pokrýt, ale bek měl hodně dlouhou hokejku a stačil mi to vypíchnout,“ litoval Jiří Smejkal.

Trvalo, než si to sedlo. Letos bude z MS medaile, domnívá se Martin Zaťovič

Američané stupňovali už tak zběsilé tempo, ale z kraje třetí periody Bellows trefil loktem do obličeje Šimka a vyfasoval pětiminutový trest. Blízko druhému gólu byli Pastrňák i Krejčí, ale Češi dlouhou přesilovku nevyužili. Promarnili tak šanci dorazit soupeř a rozhodnout.

Šest minut před koncem zbytečně fauloval Stránský, ale borci v bílých dresech oslabení přežili. Zámořský tým to zkoušel v šesti, ale Češi i se štěstím výhru ubránili a radovali se z postupu do čtvrtfinále.

V úterý Češi zakončí základní část proti domácímu Finsku. „Máme jistý postup, ale to nás neuspokojí a nepolevíme. Chceme vyhrát,“ řekl Vejmelka.

ČR - USA 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)



Branka a nahrávka: 8. Blümel (H. Zohorna). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Ingram - Chaput, Van Oosten (všichni Kan.). Vyloučení: 3:1, navíc Bellows (USA) 5 min. Bez využití. Diváci: 5270.

ČR: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, D. Sklenička, Šimek, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - H. Zohorna, Hertl, Blümel - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, Černoch, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

USA: Swayman - Seth Jones, Megna, Peeke, Schmidt, L. Hughes - Boldy, Hartman, Galchenyuk - Kuhlman, Tynan, Bellows - Meyers, Gaudette, Farrell - Watson, Lafferty, Hayden - Lettieri. Trenér: David Quinn.