Nejlepší hráči zápasu dostávají na mistrovství světa jako dárek hodinky. Takto obdarovaní Češi je ovšem svorně předávají dál – svému trenérovi.

„Asi si v Liberci otevřu hodinářství,“ smál se Filip Pešán po výhře 7:3 nad Slovenskem. Ze začátku turnaje spíše zachmuřený kouč v závěru spletitých bojů v základní skupině konečně roztál.

I když jeho tým čelil kritice z domova za nepřesvědčivé výkony a výsledky, faktem je, že nároďák po úvodních nezdarech s Ruskem a Švýcarskem pětkrát v řadě vyhrál a postoupil ze třetí příčky do čtvrtfinále. A to je to hlavní.

„Odehráli jsme několik zápasů pod tlakem a dokázali jsme se s tím srovnat. Už začínáme mít herní tvář, jakou bychom chtěli,“ hodnotil Pešán vystoupení českého mužstva ve skupině.

Náhradníci nezklamali

Proti Slovensku nechal odpočívat opory Hronka, Kováře, Vránu či Kubalíka (navíc se lehce zranil Chytil), šanci dal méně vytíženým hráčům. Ti se mu odvděčili povedeným výkonem a vysokým vítězstvím.

„Hodně hráčů si uvědomilo, že když plníme věci, které chceme, tak hrajeme pohledný hokej a navíc dáme hodně gólů,“ chválil Pešán. Někteří náhradníci si podle něj hlasitě řekli o místo v sestavě.

Na druhou stranu nelze zapomínat na to, že v zápase se Slovenskem měli už oba soupeři čtvrtfinále jisté. Soupeř ve vlastní třetině spíš zmatkoval než bránil a celkově se hrál nezvykle uvolněný hokej. Ve čtvrtfinále proti Finsku to bude zcela jiné.

„Spíš než o systému to bude o soubojích, bruslení, malých věcech. Finové jsou skvěle technicky vybavení, podporují se, hrají blízko sebe. Bude to o tom, jestli se s tím dokážeme popasovat,“ předpokládá Pešán před čtvrtfinálovou výzvou.

Zatím poslední medaili získali čeští hokejisté v roce 2012. Z následujících sedmi šampionátů vyhráli ve čtvrtfinále jen třikrát (v roce 2015 shodou okolností s Finskem, dva góly tehdy ve vyprodané O2 areně dával Jaromír Jágr).

Pokud tentokrát Češi uspějí, kritika ze základní skupiny bude z valné části zapomenuta. A Pešán by byl určitě rád, kdyby své budoucí hodinářství mohl pojmenovat třeba „U medailisty z Rigy“.