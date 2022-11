Jaký tým má Srbsko, ke kterému máte nejblíž?

Srbsku se dařilo už v kvalifikaci. Ve skupině skončilo dokonce před Portugalskem, což o něčem svědčí. Zdá se mi, že v týmu je konečně chemie mezi hráči a trenérem. Přijde mi, že si to konečně sedlo a na mistrovství světa může dojít daleko. Na druhé straně Srbsko má velmi těžkou skupinu. Podobné to bylo v Rusku. Také v Kataru se utkají s Brazílií a Švýcarskem, jen Kostariku nahradil Kamerun. Sám jsem zvědavý, jak si s tím poradí. Fanoušci, novináři i různí experti ale očekávají úspěch. Hodně ale napoví hned první zápas s Brazílií, který bude hodně těžký.

Souhlasíte s názorem, že Srbsko hodně pozvedl trenér Dragan Stojković?

Já si myslím, že jo. Je vidět, že pod jeho vedením se tým zvedá. Postup ze skupiny přes Portugalsko je toho důkazem. Srbsko vždy mělo výborné fotbalisty, ale hra a týmová soudržnost pokaždé nebyla optimální. Navíc na Balkáně mají problémy s mentalitou. Když se daří, je všechno O.K., ale když to nejde, jsou schopní prohrát s kýmkoliv. Stojković to ale dal do kupy a mužstvo funguje, což je hlavní klíč k nějakému většímu úspěchu. Už v předcházejících generacích byla spousta vynikajících hráčů, která nastupovala ve špičkových ligách, ale v reprezentaci nikdy nic velkého nedokázala. Teď to mohou změnit.

Jsou Srbové silní hlavně v útoku, kde mají ty největší hvězdy?

Je pravda, že dřív tomu bylo jinak. Zatímco v minulosti měli Srbové hlavně skvělé obránce, nyní tým táhnou útočníci. Ať je to Vlahovič, který hraje v Juventusu, Mitrovič zase dlouho nastupuje v Anglii. Ve Fulhamu je jeden z nejlepších střelců. Kapitán Tadič působí v Ajaxu, takže je tam obrovská kvalita. I vzadu jsou borci, kteří jsou ofenzivní a rádi útočí.

Zdroj: Deník

Kdo je vaším favoritem?

Brazílie má pořád zvuk. Je favoritem na každém šampionátu, ale podívejte se, jak dopadla třeba Argentina se Saudskou Arábií. Ani největší hvězdy vám nezaručí úspěch. Někdy to naopak může být kontraproduktivní. Osobně favorizuji Anglii, Francii, Německo. O titul se budou prát tradiční špičkové evropské mančafty. Rozhodovat budou individuality, které ale musí hrát ve prospěch týmu, ne na sebe.

Vukadinovič o Srbsku: nadupaná ofenziva, legenda na střídačce, konečně tým!

Vadí vám, že takto významnou akci hostí Katar, nebo nepatříte ke kritikům mistrovství světa a užíváte si samotný fotbal?

Je to trochu jiné hlavně kvůli tomu termínu, ale třeba špičkovým hráčům to může i vyhovovat. Když se mistrovství světa hrálo v létě po sezoně, měli toho nejlepší fotbalisté dost často plné zuby. Nyní mohou být odpočinutí, mohou podat ještě lepší výkony. Když se na to podívám zpětně, tak ti nejlepší hráči na mistrovství Evropy nebo světa úplně nezáří. V nohách totiž mají spoustu těžkých zápasů a v reprezentaci to od nich už není ono. Nemohou se do toho dostat. Uvidíme, jak tomu bude nyní, kdy se poprvé hraje v netradičním zimním období. I když je to trochu nezvyk, od začátku se na šampionát dívám. Na mistrovství světa jsem se těšil a sleduji ho.

Bude to v době šampionátu na Balkáně žít?

Určitě. Očekávání jsou velká. Fanoušci jsou hlavně zvědaví. Předcházející výsledky daly srbským fanouškům naději, že jejich reprezentace konečně může na velké akci dosáhnout obrovského úspěchu. Srbsku dozrála jedna generace, která má na to, aby se zapsala do historie.

Na který šampionát z minulosti nezapomínáte?

Mně nejvíce utkvělo v paměti mistrovství světa v Itálii v roce 1990. Jugoslávie tehdy vypadla ve čtvrtfinále na penalty s Argentinou, za kterou tehdy hrál Maradona. Vybavuji si, že jsme tehdy porazili i Španělsko. Samozřejmě předtím měla Jugoslávie ještě lepší mančafty, které dosáhly na medaili, ale ty jsem nezažil.

Ve středu vám končí podzimní část. Kde prožijete konec roku?

Trénovat budeme do devátého prosince. Ještě odehrajeme přípravný zápas v Dubnici pak máme volno až do čtvrtého ledna. Do té doby budu na Moravě a pak jedeme s rodinou do Černé Hory, kde si odpočinu a užiji dovolenou.

Budete slavit i Vánoce?

V Česku kvůli rodině slavím normálně čtyřiadvacátého prosince, ale v Černé Hoře máme pravoslavné Vánoce a ty jsou 6. a 7. ledna. Jelikož jsem v tomto termínu většinu býval v Česku, kde jsem hrával, tak jsme dodržovali spíše tuzemské zvyky a od nás si bral jenom některé.