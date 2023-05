Kabelkový VELEtrh 2023 se blíží. Originální akce stojí na sbírce a následném prodeji typicky dámského doplňku. Každý rok zlínské organizaci Naděje přinese desítky tisíc korun, které použije ve prospěch svých klientů. Lidí, kteří se o sebe nedokáží plnohodnotně postarat bez cizí pomoci.

Radost ze staronových kousků. Kabelky, které mohly putovat do koše, udělají znova radost novým majitelkám. | Foto: se souhlasem Naděje

Málokterá žena si asi dokáže představit, že by vyšla z domova bez kabelky. Je to nepostradatelný kousek, který ráda ladí s outfitem nebo mění dle své nálady. Správně zvolená kabelka podtrhuje osobnost každé ženy. Na Kabelkovém VELEtrhu ve Zlíně pro Naději je možné si tento kousek již dvanáctým rokem pořídit za opravdu symbolickou cenu a zároveň podpořit dobrou věc.

Spojit příjemné s užitečným

Letošní ročník stojí na pevných základech, které mu před lety vtiskla zakladatelka Kabelkového VELEtrhu paní Zuzana Šlúchová. Organizátoři však přidali pár novinek. Návštěvníci se mohou zaposlouchat do hudebního vystoupení Markéty Vodičkové a Filipa Vítů. K tomu si mohou dát výbornou kávu, kterou budou připravovat zaměstnanci NADĚJE a aby toho nebylo málo, čekat na ně budou dobroty z Cukrárny Mrkvové dorty. Kromě kabelek se budou prodávat i výrobky ze sociálně terapeutické dílny, které vyráběli klienti s mentálním postižením.

Zlín není pouze městem filmového festivalu a Tomáše Bati, ale již dvanáctým rokem zde probíhá další zajímavá, byť zcela jinak orientovaná akce. Kabelkový VELEtrh 2023, jehož od samého začátku podporuje Deník, je momentálně ve fázi sběru kabelek, což má však ve výsledku mnohem hlubší myšlenku, než by leckdo očekával. Kabelky zkrátka mohou i pomáhat.

Fundraiserka projektu Aneta Kvapilová vzpomíná na to, když celá akce byla ještě v plenkách.

„S myšlenkou připravit benefiční akci především pro ženy přišla fundraiserka zlínské pobočky NADĚJE paní Zuzana Šlúchová již před 12 lety. Spojila se s tehdejším šéfredaktorem Zlínského deníku Davidem Karolou, promyslela celý systém sběrných míst a navázala spolupráci s Městským divadlem ve Zlíně. Ostatní pracovníci ve zlínské NADĚJI se k ní s chutí přidali a vznikla akce, která se rozšířila i do dalších poboček a kterou rádi každoročně opakujeme,“ zmiňuje Kvapilová.

A zároveň dodává, že od samého začátku stojí tato benefice na stejném principu - vyhlásí se sběr kabelek a lidé na vyhlášená sběrná místa nosí kabelky, které se poté ocení a prodávají se v Městském divadle ve Zlíně.

Akce, co má smysl

Kabelky, které by tak už třeba nenašly využití, najednou mají nový život, udělají radost a jako přidaná hodnota je zde benefiční účel, který nikdy není zbytečný.

„Díky Kabelkovému VELEtrhu získáme finanční prostředky a můžeme tak vybudovat terapeutický koutek v Domě pokojného stáří. Pro naše klienty vytvoříme oázu klidu a relaxace, která bude hlavně v letních měsících místem pro uvolnění a odpočinek. Plánujeme také vytvořit vyvýšené záhony s bylinkami a květinami, kde se můžou klienti domova realizovat v péči o rostliny. Tento prostor bude upravený tak, aby sloužil i imobilním klientům,“ prozrazuje Aneta Kvapilová, kam půjdou získané finance.

Pro staré lidi, kteří například potřebují klidný prostor pro setkávání se se svými blízkými, je myšlenka vybudování zahrady osázené tújemi důležitější než je možné si představit.

Radost na druhou

Na druhou stranu není na Kabelkovém VELEtrhu zapomenuto ani na návštěvníky akce, kteří si přijdou koupit kabelku, tašku, či batoh. Ti často doslova září, když najdou originální kousek, který potěší je i jejich šatník. A na víc za přijatelnou cenu. Akce je ve Zlíně stále vyhledávána, lidé se na ni těší a dostavují se ve velkém počtu.

Podívejte se, jak akce proběhla loni:

Příprava Kabelkového VELEtrhu stojí na zaměstnancích zlínské pobočky NADĚJE. Prodat kabelku Vám tak může sama paní ředitelka či vedoucí služeb pro lidi s mentálním postižením. Do akce se zapojuje spousta kolegů, spolupracuje se s Městským divadle ve Zlíně, které umožňuje akci uspořádat ve foyer divadla.

V letošním roce bylo také natočeno krátké propagační video se zlínskými herci Markem Příkazkým a Pavlem Vackem.

Dvanáct sběrných míst

Dostáváme se ke stěžejní věci, kterou jsou sběrná místa. Bez nich by se kabelky nedostaly tam, kam mají, a ke svým novým majitelům.

„Máme celkem dvanáct sběrných míst, kam můžou lidé nosit kabelky, které v Městském divadle následně prodáváme. Každému jednomu sběrnému místu patří velké poděkování, protože bez nich by to nešlo. Do Kabelkového VELEtrhu se zapojuje velké množství firem, škol a mateřských škol, které kabelky sbírají interně. Každý rok nás mile překvapuje množství kabelek, které lidi přináší na sběrná místa. Kabelka ke kabelce a máme z toho Kabelkový VELEtrh,“ říká Kvapilová.

K prodeji jsou i nové kousky

Do Kabelkového VELEtrhu se zapojují i firmy, které kabelky vyrábí, což znamená, že projektu dodají k prodeji nové kousky. Tyto kousky se draží v internetové dražbě na facebookové skupině Kabelkový VELEtrh 2023. Začátek aukce je letos 7. května a konec 14. května 2023. Benefiční akci v letošním roce podpoří Nadace Divoké husy, což znamená, že výtěžek z benefiční akce se zdvojnásobí.

Přijďte si i vy na Kabelkový VELEtrh 2023 vybrat svůj nový originální kousek.Zdroj: se souhlasem Naděje

Vyvrcholením celé akce jsou samozřejmě spokojení nakupující, kteří budou z divadla odcházet s úlovkem, který jim udělal radost. Také to bude moment, kdy organizátoři projektu uvidí prázdné foyer a vědomí toho, že kabelky získaly nový domov a můžou udělat ještě spoustu parády. V neposlední řadě vědomí, že bylo získáno dostatečné množství financí k tomu, aby se mohl vybudovat terapeutický koutek pro zmíněné klienty.

Už se to blíží

Kabelkový VELEtrh začíná 15. května ve 13 hodin. Už dobrou půl hodinu před začátkem se u divadla schází nedočkaví nakupující. Jsou to převážně ženy, které benefici navštíví, ale zavítají i muži. Většinou v doprovodu své ženy, která si na ně odkládá vybrané kabelky.

„Je důležité říct, že Kabelkový VELEtrh není určen jen ženám. I muži si přijdou na své. Mezi kabelkami se najdou batohy i pánské tašky,“ podotýká Aneta Kvapilová.

Kabelkový VELEtrh je místem, kde v jednu chvíli najdete stovky kabelek. Téměř každý si přijde na své. Ceny kabelek začínají na 20 Kč, takže radost si může udělat opravdu každý a k tomu podpořit dobrou věc. Každý rok se tak podaří vydělat desítky tisíc, což v součtu představuje už zhruba milion korun za všechny zlínské ročníky.

Sběrná místa kabelek

Zapojit se do této benefiční akce je jednoduché. Pokud máte doma kabelku, kterou již nenosíte nebo Vám nedělá radost, přineste ji na jedno ze sběrných míst, kterými jsou:



· 14|15 BAŤŮV INSTITUT– recepce budovy 15 / Vavrečkova 7040

· Bezobaláč Zlín / nám. T. G. Masaryka 2433

· Cukrárna Mrkvové dorty v Malenovicích / Jaroslava Staši 5

· Family Point Zlín / tř. Tomáše Bati 204

· Kožená galanterie Luka / náměstí Míru 65

· Krajská hygienická stanice / Havlíčkovo nábřeží 600 (4. patro)

· Krajská nemocnice T. Bati – knihovna / Havlíčkovo nábřeží 600

· Květiny Halka Adamová / Školní 3054

· Městská knihovna ve Slušovicích / nám. Svobody 34

· NADĚJE Zlín – Dům pokojného stáří / Okružní 5550

· NADĚJE Zlín – Svíčkárna/Tkalcovna / Díly IV/3692

· United Colors of Benetton / Sadová 179