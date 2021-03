„Začal jsem se o tento obor zajímat, když jsem byl ještě na gymnáziu. Přirostl mi k srdci a protože jsem dál dělal v Praze fytotechniku, tak jsem měl k hmyzu blízko. V tu dobu jsem nemohl chybět na žádné z entomologické akci. Pamatuji si ty, které probíhaly v tehdejší budově UKDŽ na Vinohradech. To bylo to ještě před rokem 89,“ vzpomínal na studentská léta dnes čtyřiapadesátiletý Dan Čagánek.

Na chodnících kolem zmiňované budovy probíhal čilý výměnný ruch ještě před otevřením. Dech beroucí barvy motýlů, bizarní tvary brouků to vše byla inspirace pro něj uspořádat podobnou „burzu“ i na Moravě.

„Říkal jsem si, že když jsou takové výstavy v Praze, proč by nemohly být i nu nás doma? Ptal se tenkrát mladý entomolog.

Tak podle Dana vznikl nápad udělat výstavu v jeho rodišti.

„První výstava proběhla na ZŠ v Napajedlích, v roce 1992. Následovaly desítky dalších výstav v místní Sokolovně a prostorách napajedelského zámku. Po povodni roku 1997 několik akcí proběhlo také v prostorách Společenského domu v Otrokovicích. Jenomže počty návštěvníků začaly převyšovat kapacitu výstavních sálů. Bydlím kousek od Otrokovické Besedy a tak mě napadlo uspořádat výstavy tam,“ přiblížil Dan Čagánek.

Zde se mohou návštěvníci těšit z dvakrát ročně pořádané entomologiocké výstavy, v jarním a v podzimním termínu.

Pikantností kromě tisíců vystavených exponátů a stovky vystavovatelů nejen od nás, ale i z okolních států i třeba Polska a Ruska, jsou zde přednášky docentky Marie Borkovcové z oboru entomofágie. Jednoduše řečeno: hmyzího jídelníčku či pojídání hmyzu, což je podle Dana Čagánka bílkovinný program budoucnosti.

„Je to koření těchto výstav, je to taková pikanterie, řekl bych. Přednášky s ochutnávkou hmyzu v podání paní docentky jsou jejich přidanou hodnotou. Zvědavci kteří poprvé přišli na přednášku a viděli kolem sebe krásu motýlů a brouků z celého světa, řekli o tom známým a začala se návštěvnost zvětšovat,“ zmínil pořadatel akce.

Podle něj se za dva dny této výstavy vystřídá v Otrokovické Besedě na dvě tisícovky návštěvníků a paří mezi nejnavštěvovanější akce tohoto druhu v republice.

K tomu ještě Dan Čagánek pořádá další druhy výstav, například Festival šperků a rukodělné trhy v Kroměříži, Festival zdraví a minerálů, Kreativ, Hobby setkání sběratelů, teraristické akce v Otrokovicích. Na Hobby burzu chodí podle pořadatele Čagánka zpravidla nejvíce lidí. Mohou tady sehnat téměř vše, od známek až třeba po obaly žvýkaček starých přes padesát let.

„Znám velké množství vystavovatelů. Například jen nadšenců pro hračky z nejmenovaných čokoládových vajíček jsou u nás téměř tři stovky,“ usmál se Dan Čagánek.

Podle něj se přípravě těchto akcí musí věnovat každou volnou chvíli. Má však velkou oporu a pomocnici, svou manželku. Kromě toho se Dan Čagánek věnuje i soukromě entomologii. V současné době třídí a katalogizuje společně s manželskou svou obsáhlou sbírku.

„Manželku to baví, chytlo jí to také, chodíváme společně na entomologicko - botanické exkurze do přírody,“ svěřil se Dan Čagánek.

Za jeho úspěchy prý stojí pozitivní myšlení a víra v to, že vše dobře dopadne.

„Člověk jen musí takové myšlence dát sílu a splní se to,“ prozradil úspěšný vystavovatel z Otrokovic.