Kromě obvyklé výuky angličtiny má Jordana v plánu zapojit se také do konverzačních hodin pro učitele a čtenářského klubu, který na SUPŠ chtějí otevřít i veřejnosti a studentům ostatních středních škol ve městě.

„V České republice jsem už v minulosti studovala, a to historii na Karlově univerzitě v Praze. Chtěla jsem se ale do střední Evropy vrátit a poznat život jinde než v hlavním městě vaší země. Nakonec jsem si zvolila uherskohradišťskou SUPŠ, protože mě zajímá umění a umělecký proces,“ přiznává mladá Američanka, která je jednou ze 33 stipendistů Fulbrightova programu, kteří letos v naší zemi pomáhají s výukou angličtiny.

„Musím přiznat, že v Uherském Hradišti se mi líbí. Město je úchvatné a všude se dá snadno dostat. Ať už pěšky nebo autobusem. Doufám, že roční pobyt tady u vás mi poskytne čas na přemýšlení o tom, co budu dál dělat,“ naznačuje Jordana.

Mladí Američané ve věku od 21 do 29 let, čerství absolventi bakalářských nebo magisterských programů, do České republiky jezdí asistovat místním učitelům již od roku 2005 a celkem se jich na tomto programu vystřídalo více než 200.

Asistenti se kromě výuky angličtiny také zapojují do života svých hostitelských měst. Mnozí nabízejí odpolední konverzační kurzy pro studenty, učitele a další zájemce. Někteří zpívají v místním sboru nebo kapele, sportují, vedou divadelní kroužek nebo pomáhají v místní neziskové organizaci.

V tomto školním roce se ve spolupráci s českými kolegy zaměří na doučování studentů, kteří se dostali do skluzu vlivem dlouhé online výuky.

„Tahle zkušenost v České republice mi navždy změnila život a jsem za ni nesmírně vděčná,“ svěřuje se absolventka programu Anya Fairchild, která v roce 2019/2020 působila na Masarykově gymnáziu a Střední zdravotnické škole ve Vsetíně.