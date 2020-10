Umění Jaroslava Tvrdoně na malé ploše, ale svým velkým významem mohli vidět lidé na výstavách mnoha míst v České republice, ale i v Koreji, Kanadě, Jugoslávii, Rumunsku a v Polsku. To všechno by nebylo bez jeho píle, snahy, pokory a trpělivosti. „Za to, že můj koníček se stal pracovním posláním, vděčím Bohu. Za to, že se léta mohu svému koníčku věnovat, vděčím zase své manželce, která mně k tomu vytváří ty nejlepší podmínky,“ svěřuje se vlčnovský grafik a rytec.

Od roku 1918, tedy od vzniku samostatného Československa, je Jaroslav Tvrdoň 21. rytcem poštovních známek. „Jsem zatím posledním rytcem poštovních známek. V pětici současných rytců jsem jediný, žijící na Slovácku,“ dodává Mistr s velkým M.

