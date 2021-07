Za měsíc mu sice bude 87 let, ty byste mu ale rozhodně nehádali. Tento tělem i duší zapálený sportovec, od dětství člen tělocvičné jednoty Sokol, je původem z Kunovic, většinu života prožil v Uherském Hradišti a jeho rod má kořeny v Horním Němčí.

Pracovně byl věrný podniku Let Kunovice, kde působil od svého vyučení až do odchodu do důchodu, jinak mu ale bylo velkou prioritou Tyršovo heslo: „V zdravém těle zdravý duch.“ Do Sokola ho přivedla maminka.

Sportovec tělem i duší

„Mé dvě sestry na cvičení příliš nebyly, ani tatínek. Já do Sokola chodil jako školák a po vojně jsem se tam stal vedoucím,“ přibližuje Josef Bahula začátky své celoživotní lásky ke sportu.

Z vojny se vrátil v 50. letech, v době plné poválečného optimismu, budovatelských vizí i pětiletých plánů a sotva se zařadil mezi nástrojáře v Letu, už mu stanovili závazek.

„V práci se usnesli, že budeme podporovat výstavbu koupaliště v Kunovicích. Dostal jsem za úkol postavit tam skokanskou věž. Odbíral jsem tehdy časopis 100+1 a narazil tam na jednu fotku z Caracasu v Jižní Americe, kde měli krásnou skokanskou věž,“ listuje Josef Bahula pamětí.

No a protože měl kamarády v oddělení konstrukce, pomohli mu ji rozkreslit a dokumentačně připravit. Na něm pak bylo, aby ji ještě s dalšími pomocníky posvařoval.

„Ta skokanská věž je moje dílo a při otevření jsem z ní slavnostně skočil do vody. Nechyběl tehdy u toho ani můj kamarád Josef Abrhám, o pár roků mladší než já,“ přiznává senior.

A u vody pak ještě nějaký rok zůstal. Ve Zlíně absolvoval kurz plavání, aby se stal plaveckým učitelem, a tak se desítky dětí díky němu naučily udržet se na hladině.

Začátkem 70. let se rozhodl začít věnovat běhu.

„Napřed jsem běhal sám, jen tak, do Kunovského lesa a kolem Hradiště. Po roce jsem se už přidal do skupinky dalších podobných nadšenců a vydrželo nám to docela dlouho,“ přiznává.

„Pak někdo řekl, pojďme jezdit na kole. Tak jsme jeden den v týdnu běhali a další den šlapali do pedálů. Dokonce jsme založili Giro Sant Antonio, kdy pravidelně o poslední květnové sobotě jezdíme 55 kilometrů dlouhou tour na Svatý Antonínek, po trase Štěpnice, Písek, Ostroh, Blatnice, Antoníček, Lhota, Nová Ves, Hradiště. Letos jsme pořádali 35. ročník. Organizuji to dodneška, jenom už posledních pár let jezdím autem, jako posádka servisního vozu,“ přiznává Josef Bahula.

Kromě toho se více než šedesát let věnuje saunování. K němu přičichl při výuce plavání ve starých lázních.

„Chodívali jsme do sauny na Zimním stadionu, pak do Slezanu a teď nás chodí každý pátek patnáct do Fénixu.

„O tom vedu přesné záznamy v saunařské knize. Stajně tak, jako v té běhačské, kde mám zase zapsáno, kdo, kde spadl, kdo, kdy doběhl anebo nedoběhl,“ usmívá se vášnivý kronikář a zapisovatel událostí.

Jeho další koníček je vaření. Rád kuchtí „čínu“, italské vepřové na zelenině nebo třeba sekanou. Dlouhé roky, od začátku 90. let minulého století, rovněž pravidelně, kolem 19. března organizoval zájezdy do španělské Valencie.

„Tam mě lákala úchvatná podívaná oslavy mého patrona svatého Josefa. Z Uherského Hradiště tam autobusem mířily každý rok desítky lidí. Naposled jsem do Valencie vyrazil někdy před patnácti lety,“ vzpomíná Josef Bahula.

Osudové chvíle

Poznamenaly jej však také dvě chmurné životní situace. Dvakrát po něm sáhla smrt. Pokaždé jí však o vlásek unikl. Poprvé to bylo v roce 1984. Tehdy jel autem s kamarádem z Uherkého Brodu od doktora.

„Ve chvíli, kdy jsme přejížděli ve Véskách vlakový přejezd, smetla nás lokomotiva osobního vlaku. Kamarád za volantem zemřel v okamžiku nárazu soupravy. Zlomilo mu to vaz. Přejezd byl bez závor, světla blikaly, on to asi viděl, ale snažil se ještě stihnout přejet. Nestihli jsme to. Já měl jen otřes mozku,“ líčí první hrůzostrašný zážitek.

Ten druhý se mu přihodil o 34 let později, 4. července 2018 v myší díře a opět, shodou okolností, u vlakového nádraží. V tomto případě v Uherském Hradišti, kde jej srazil a třikrát přes hruď a nohu mu přejel zfetovaný řidič ve Volkswagenu Polo. Výsledkem byla čtyři zlomená žebra, šok a poškozené nervy v noze, se kterou nemůže dostatečně pohybovat.

„Jsem věřící a bohabojný člověk, ale nevím co si myslet o těchto osudových chvílích, kdy mě minula smrt. S odstupem času mi zůstává pocit štěstí a vděku za to, že jsem přežil,“ říká tiše a v oku se mu zaleskne slza vzpomínek.