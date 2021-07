Jeho oči spatřily světlo světa 27. června 1973 v okresním městě Brzesko, vzdáleném 50 km od Krakowa. Novým farářem jalubské farnosti, pod níž spadají Traplice, Jankovice a Sušice byl 2. srpna loňského roku slavnostně uveden hradišťským děkanem P. Josefem Říhou.

„První mši svatou, poutní, v sušické kapli Navštívení Panny Marie jsem ale sloužil ještě jako farář Oseka nad Bečvou, a to loni 11. července, před mojí dovolenou. Byl jsem velice překvapený, jak moc mile a pěkně mě přivítala sušická starostka Ladislava Vlachynská. Cítil jsem se už jako doma, měl jsem z přijetí sušickými věřícími moc dobrý pocit,“ řekne spokojeně P. Pawel Biliński. Jedním dechem dodá, že lidé v Sušicích, v jalubské farnosti, ale i na Slovácku vůbec jsou velice otevření, pohostinní a opravdu se mezi nimi cítí jako doma. Sušickou kapli Navštívení Panny Marie z roku 1886, která se loni dočkala opravy a nového kabátu, má otec Pawel velice rád a s radostí v ní slouží mše svaté.

„Nikdy jsem si nemyslel, že mým působištěm bude Moravské Slovácko. Jsem zde velice rád a nadmíru spokojený. Vůbec poprvé jsem sloužil před malou kaplí pod statnými lípami v Sušicích hodovou mši. Věřící se při ní ponořili do rozjímání a modliteb, aby si teprve po ní mohli užívat mariánské hodování,“ řekne s pousmáním duchovní, těšící se na letošní sušické hody a pozvání chasou na večerní hodovou zábavu, při níž by si rád zatančil se starostkou obce.

Vstoupit do kněžského stavu se P. Pawel Biliński rozhodl půl roku před maturitou.

„Reakce rodičů na mé rozhodnutí byla výborná. Maminka s tatínkem měli samozřejmě v očích slzy radosti. Pocházím totiž z tradiční věřící rodiny. Ale nikdo mě stát se knězem nenutil. Cítil jsem ve svém srdci, že Bůh mně volá ke kněžství. Bylo to moje, svobodné rozhodnutí a samozřejmě příklad výborného faráře,“ říká s nadšením duchovní správce jalubské farnosti, který v ní věřící překvapuje jednak výbornou češtinou a příjemným civilním zevnějškem.

„Musím ale prozradit, že mám tři sourozence, dva bratry a jednu sestru. Já byl třetím dítětem s nímž měli rodiče jenom problémy. Byl jsem neposlušné dítě. Maminka furt vykládala, co ze mě vyroste. Prý asi čertík. Ale já jsem se rozhodl pro duchovní život, stal se knězem, protože jsem se cítil Bohem osloven,“ glosuje kněz Pawel Biliński, který vstoupil do řádu Mariánů, první Polské řehole. Po pěti letech z kongregace u Mariánů odešel a měl nastoupit do diecézního semináře v Tarnově.

„Na své cestě jsem potkal kněze, kteří pracovali v Olomoucké arcidiecézi. Ti mě nabídli, abych zkusil jít na Moravu. Požádal jsem tedy arcibiskupa Jana Graubnera o mé přijeti do Kněžského semináře v Olomoucí. A to byl počátek mého života na Moravě. V srdci jsem měl veliký klid a já pak absolvoval na Teologické fakultě v Olomouci čtvrtý a pátý ročník,“ poznamenává duchovní správce jalubské farnosti.