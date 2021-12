Dříve bodovali především s milostnými písněmi o holkách. Dnes už jsou jejich texty podle Vlastimila Řezníčka, jednoho ze zakládajících členů, o životních zkušenostech, které za ta léta stihli nasbírat a také vložit do čtyř alb. Po více než roce měla kapela možnost znovu vkročit na pódium.

„Naše začátky v devadesátých letech byly krásné, ale samozřejmě náročné. Když to srovnám s dnešní dobou, tak jsme si vlastně museli všechno vyšlapat bez médií, sociálních sítí a možnosti nějaké prezentace v rádiích. Takže i když jsme skládali vlastní písničky, museli jsme objíždět jednotlivé regiony, aby o nás lidi vůbec věděli. Navíc jsme první dva roky neměli nahrané ani žádné album, takže až po prvním CD jsme teprve dostali šanci a začali nás hrát na Rádiu Zlín,“ vzpomíná Řezníček na nesnadné začátky.

Kapela vznikla po odchodu tří členů z tehdejší skupiny Giovani a v současné době ji tvoří pět muzikantů – Miroslav Uher, Petr Danyi, Miroslav Uher mladší, a také bratři Řezníčkovi Vlastimil a Michal, kteří stáli u samotného vzniku a překvapivě za léta společného působení mezi sebou nezaznamenali žádné větší rozepře.

„Ponorka možná byla, když nám bylo 25 a hrávali jsme každý týden - pátek, sobota, neděle. Tak to si lezl na nervy už každý s každým, ale teď je to fajn a došli jsme do životní fáze, kdy se na sebe normálně i těšíme,“ směje se Vlastimil Řezníček.

Stejně jako ostatní umělci se i Scarlet Rose v posledním roce museli vypořádávat s minimálními výdělky a složitějšími podmínkami pro tvoření. Dodržování určitých opatření se tak již pro ně stalo naprostou samozřejmostí.

„Při každém setkání si děláme antigenní testy, abychom nikoho neohrozili. Nejsme žádní sabotéři ani punkeři, kteří by chtěli dělat vše navzdory systému,“ vysvětluje Řezníček.

Kapela se nechala inspirovat okolnostmi pandemie koronaviru a v březnu 2020 tak vznikla píseň Modlitba, jako poděkování lidem v první linii. Její nahrávání bylo vzhledem k okolnostem vcelku netradiční.

„Natáčení Modlitby bylo docela zajímavé, jelikož jsme se s kluky v podstatě ani neviděli, každý jsme natáčeli úryvky doma na počítači, a poté se to jelo do studia nahrávat. Přišlo nám to celkem složité, jelikož v tom březnu měl ještě každý strach a obavy a navíc nebyly ani testy na koronavirus,“ popisuje Řezníček.

Kvůli vysokým nákladům již kapela v současnosti neplánuje nahrávání klasických cédéček a chce se zaměřit především na točení singlů s klipy. Podle nich je také klíčová propagace tvorby skrze sociální sítě.

„Tím, že už je dnes na sociálních sítích každý a naši fanoušci také, tak je mnohem snazší naši tvorbu dostat mezi lidi tímto způsobem. Při výrobě cédéček nikdy není zaručená jistota, kolik se toho nakonec prodá, tudíž jsme se rozhodli jít právě touhle cestou za minimální náklady,“ nechali se slyšet členové kapely a do budoucna věří, že se jim to jednou vrátí na koncertech, ať už v emocích nebo finančně.

Se svojí tvorbou rozhodně nepolevují. Nejnovější píseň Vzkaz pro tebe, která vyšla i s klipem v dubnu letošního roku, poukazuje na nedokonalosti činů člověka v průběhu času.

„Je to o chybách, které se cyklicky opakují už od dob starověkého Říma až do teď. Člověk si myslí, že může všechno a nikdy se nepoučí,“ vysvětluje Řezníček a nemůže se dočkat, až budou moct vypustit další novinky z jejich připravovaného repertoáru.

Autor: Aneta Luksová