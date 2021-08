Před třemi lety se tehdy šestadvacetiletý Patrik Rada rozhodl přinést kvalitní péči o vlasy a vousy mužů a také trochu anglického gentlemanství a elegance na rodné Valašsko. Za své působiště si zuberský rodák zvolil Valašské Meziříčí, kde založil vlastní Wallachian Barber Shop. První ve městě i v regionu.

„Stříhám už od patnácti let, dělal jsem kadeřnickou školu. Potom jsem se ale profesi nějaký čas nevěnoval. Chtěl jsem se specializovat na kvalitní pánské stříhání, ale byla doba, kdy to zrovna příliš nešlo,“ ohlíží se do doby ještě před začátkem kariéry holiče.

Nějaký čas se věnoval sportu, konkrétně házené, pracoval také v zuberských gumárnách. Potom se ale ke slovu znovu přihlásila původní představa o povolání. A Patrik Rada se vrátil zpět úpravě účesů a vousů.Valašskomeziříčský Wallachian Barber Shop si rychle vydobyl dobré jméno, rok po zahájení jeho činnosti už se otevírala první pobočka v Rožnově pod Radhoštěm a vloni další také ve Vsetíně.Kolegové holiči se často rekrutovali z řad někdejších klientů. Nejdříve však samozřejmě museli projít kolotočem několikaměsíčního školení.

„Jsem přesvědčený, že potřebné školící schopnosti mám, a pokud je v člověku potenciál, brzy se to naučí,“ říká Patrik.Na tým, který se podařilo společnými silami vytvořit, je velmi hrdý.

„Všichni kluci jsou skvělí a totéž samozřejmě platí také o našich holkách,“ nezapomíná na trojici asistentek či recepčních, jež na jednotlivých pobočkách pracují a starají se o každého klienta po jeho příchodu.

Návštěva barber shopu se totiž neomezuje „jen“ na kvalitní ostříhání či oholení, byť je to samozřejmě to hlavní.

„Poskytovaná služba zahrnuje také kvalitní kávu, možnost dát si značkový rum či whiskey nebo dobrou slivovici. Každého klienta se po příchodu ujme asistentka, která jej usadí a kávou nebo aperitivem obslouží. Pak si jej přebírá holič,“ popisuje Patrik.

Nikam se nespěchá, klient může v křesle strávit klidně i hodinu v závislosti na rozsahu úpravy vlasů případně vousů. Stříhání i holení má svůj jasně daný systém: základem je postupnost a čistota střihu. Podle Patrika Rady nejde o pouhé zkracování, ale o kompletní vytvoření střihu, tak aby se dobře nosil, dobře vypadal.

„Každý z našich klientů se může spolehnout, že u nás stráví příjemný čas, bude perfektně ostříhán a upraven a odejde spokojený. Chlapi, kteří k nám chodívají, už si na to zvykli a skutečně si přicházejí odpočinout, popovídat, zrelaxovat,“ říká zakladatel Wallachian Barber Shopu.

Jeho klienty jsou muži napříč generacemi – od dětí až po starší pány. Součástí služby je také poradenství, jak se o účes správně starat, samozřejmostí je kvalitní kosmetika.

„My ji bereme z londýnského holičství Truefitt & Hill. Tam také pravidelně jezdím nasát atmosféru, zdokonalovat se. Je to opravdu gentlemanské, kulturní prostředí. A nádech tohoto gentlemanství se také snažíme přenést k nám,“ říká Patrik.

A jestli je pravda, že holič se od svých zákazníků v křesle hodně dozví?

„Ano, víme všechno. Ale co se v holičství řekne, to tady také zůstává,“ usmívá se Patrik Rada.