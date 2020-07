Zdroj: Deník / Zdeněk Skalička

Od ledna chystá těsta na srdíčka, která péče k svátku Valentýna, postupně pak na perníkové kraslice, beránky, kuřátka a zajíčky k Velikonocům, srdíčka a jiné pozoruhodné kousky perníku třeba na poutě a jarmarky.

„Ruční řemeslná práce při výrobě a zdobení perníků je podhodnocena. Kdybych měla započítat všechnu tu pracnost mých výrobků, kterou do nich vkládám, byla by jejich cena daleko vyšší. Ale pak by je lidé asi nekupovali," otevřeně přiznává paní Irena, jež do tvorby půvabných dílek z perníku vkládá nejen lásku, ale také fyzickou i tvořivou sílu, výtvarný cit a své srdce.