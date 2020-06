Zdroj: archiv Miroslava Potyky

Prostřednictvím organizačního šéfa Hudců Pondělníků Vladimíra Staška poslal František Hamada čtenářům následující pozdrav: „Co dělám? Přes den sleduji televizi, odpočívám, pokud svítí sluníčko, jdu chvíli na zahradu, večer před spaním poslouchám přes sluchátka rozhlas. Housle jsou ale ve futrálu… Věra o mě pečuje, mám se dobře, nic mi nechybí, Pán Bůh zaplať! Pondělníkům přeji, ať stále rozdávají radost svým přátelům…“. A co bychom my rádi popřáli jménem redakce i čtenářů: Františku, i když - jak říkáš Ti nic nechybí - tak hodně zdraví, životní pohody, hodně sluníčka a dobrou muziku do sluchátek…