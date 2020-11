Už před více než dvaceti lety se přihlásil do konkurzu, který tehdy vyhlásila Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanále. Hledala koordinátora pro první evropské projekty. „Šéfem byl pan architekt Ondračka, který myšlenku obnovy Baťova kanálu pro cestovní ruch v regionu rozjížděl. Dostal jsem se do jeho týmu. Po pár letech se zjistilo, že by bylo fajn založit nějakou organizaci, která se bude Baťovým kanálem zabývat i z pozice propagace, provozování hlavního informačního centra a bude vydávat propagační materiály, povede internetové stránky a bude iniciovat rozvojové projekty v celé délce kanálu,“ popisuje Bártek vznik obecně prospěšné společnosti Baťův kanál. Ta byla založena v lednu 2002. „Správní rada mě tehdy jmenovala do funkce ředitele. Tím jsem v podstatě doposud. Na Baťově kanále jsem od roku 1999, takže jsem docela inventář,“ směje nyní jednačtyřicetiletý muž.

Zdroj: archiv Deníku a klubů