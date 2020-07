Svou lásku k přírodě a myslivosti si uchoval i po studiích na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. Několik let poté, co se oženil a začal bydlet v Kunovicích, se zapojil do myslivecké činnosti, a to nejdříve v Mysliveckém sdružení Kunovice, kde také vykonával práci finančního hospodáře. Nyní je kronikářem v Honebním společenstvu Kunovice. Před odchodem do důchodu přednášel také na vysokých školách problematiku udržitelné obchodní logistiky a obchodní etiky.

Zdroj: archiv Jana Prachaře