V listopadu tomu bude pět let, co Lucie Ševčíková nastoupila jako praktická sestra do zlínské nemocnice.

„Hned po škole jsem nastoupila do Alzheimer centra. Strašně moc jsem tam chtěla pracovat, ale po měsíci jsem si uvědomila, že to není pro mě,“ popisuje Lucie své začátky.

Na práci sestry se ji líbí, že každý den je jiný.

„Před šestou přijdu do práce, předáme si s kolegyněmi službu a pak už je to různorodé. Umýváme pacienty, podáváme léky a do toho je třeba vyřídit i nějaké to papírování. Každý den jdu do práce s tím, že zažiji něco nového. To miluju. Ještě se mi naopak nestalo, že bych se nudila,“ přibližuje Lucie a dodává, že se občas setkává s lidmi, kteří mají o práci ve zdravotnictví zkreslenou představu.

„Opravdu to není jako v Ordinaci v růžové zahradě, i když si to někteří myslí. Tam dokonce některé sestry chodí v podpatcích, to si nedovedu vůbec představit,“ říká pobaveně Lucie.

Poslední rok se nejen ve zdravotnictví nesl v duchu pandemie covid-19 a sama Lucie přiznává, že byly chvíle, kdy si i ona sáhla na pomyslné dno.

„Říkala jsem si, že se na to vykašlu, že to nedám. Ale pak jsem se sama sebe ptala, kdo tady bude, když ne já? … Nemohla jsem se na to vykašlat,“ říká.

Během podzimu totiž strávila měsíc přímo na covidovém oddělení.

„Přihlásila jsem se dobrovolně, aby tam nemusely jít holky, které doma mají starší rodiče. Byla to pro mě velká zkušenost, ale znovu bych do toho už nešla. Byl to jeden z nejnáročnějších měsíců, jaký jsem v nemocnici zažila,“ podotýká.

O to zarážející pro ni byly mnohé komentáře na sociálních sítích.

„Měla jsem na sobě oblek, respirátor, ochranné brýle a ještě svoje dioptrické brýle, takže jsem vlastně neviděla skoro nic. Do toho byl sice listopad, ale v těch oblecích by vám bylo horko i v zimě. A nakonec stojím u pacientů, kteří jsou na kyslíku a ani přesto nemůžou dýchat. Zatímco někdo jiný píše na internetu, že to neexistuje. Že je to všechno výmysl. Nevěděla jsem, co na to v tu chvíli říct. Asi by se tady všichni tihle lidé měli přijít podívat, třeba by pak tohle nepsali,“ přibližuje svou zkušenost z covidového oddělení.

Po náročných dnech v práci Lucie nabírá energii procházkou se psem, nebo návštěvou kina.

„S manželem chodíme do kina docela často. Koukám na film a u toho nemám šanci myslet na něco jiného. Jen tak dokážu opravdu vypnout,“ říká. Důležité je podle ní také umět si udělat čas jenom pro sebe.

„Prostě se jen tak někam zašiju a nechci s nikým mluvit. Občas to je potřeba,“ vysvětluje.

V budoucnu by si Lucie chtěla ještě rozšířit vzdělání.

„Od září nastupuji na vyšší odbornou školu, když ji dokončím, bude ze mě všeobecná sestra. Budu mít více kompetencí než doposud,“ říká. Odejít ze zdravotnictví se totiž nechystá.

„Na mém oboru je super, že mám různé možnosti – můžu pracovat v nemocnici, ambulanci nebo dělat domácí péči. Když člověk potřebuje změnu, vždycky může jít jinam,“ podotýká Lucie.

Díky své práci narazila na spoustu zajímavých lidí.

„Občas jen zírám, když slyším příběhy některých pacientů a vidím, jak hezky se chovají k lidem okolo sebe. Je to až neuvěřitelné. Vím, že je to klišé, ale chovejme se k sobě hezky – nikdy nevíme, co ten druhý člověk zažil, nebo právě zažívá,“ uzavírá Lucie.

Autor: Dominik Pohludka