Příznivé podmínky v depozitářích

„Restaurování je zajímavá práce. Běžný den trávím v dílně, kde pracuji na sbírkových předmětech, navracím jim jejich původní vzhled a starám se o to, aby vydržely co nejdéle a v co nejlepším stavu,“ prozrazuje 31letý Ondřej Mour. Důležitou roli v ochraně sbírek sehrávají podle něj podmínky jejich uložení - vlhkost a teplota. Další z mých úkolů je zajistit příznivé klima v depozitářích,“ objasňuje konzervátorský specialista.