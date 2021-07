Že se chce stát knězem, si Petr začal poprvé uvědomovat už během čtvrtého ročníku střední školy.

„Tehdy se u mě tahle myšlenka vyskytla poprvé. Zpětně to vnímám jako odpověď na to, jak má víra postupně dozrávala,“ vysvětluje.

Petra vedla k víře především jeho rodina. Už od mala totiž ministrovával místnímu faráři a zajímal se o dění v místní farnosti.

„Už tehdy jsem slýchával, jestli bych se nechtěl stát knězem. Říkal jsem, že ne. Vůbec jsem si tohle nepřipouštěl,“ vypráví mladý bohoslovec.

Petr sám přiznává, že jeho rozhodnutí vstoupit do kněžského semináře může být v dnešní době považováno za zvláštní, proto ho překvapily reakce jeho okolí.

„Tehdejší spolužáci byli často nevěřící, a i přesto všichni reagovali pozitivně. Nesetkal jsem se vyloženě s negativní reakcí,“ říká.

Stejně tomu bylo i v rodinném kruhu.

„Myslím, že ani doma to nečekali, takže byli trochu překvapení. Každopádně to přijali dobře a podporují mě,“ dodává Petr.

V kněžském semináři je Petr téměř tři roky, i přesto si stále zvyká na tamní pevně daný řád.

„Máme přesně rozvrhnutý denní program a není vždycky jednoduché dělat to, co říká řád, že máme dělat. Je to hlavně o sebekázni, se kterou občas vnitřně bojujeme úplně všichni,“ vysvětluje. Na samotném studiu se mu nejvíce líbí jeho rozmanitost.

„V prvních ročnících se učíme hlavně jazyky – latinu, italštinu, hebrejštinu a řečtinu. K tomu máme historii a filozofii. No a potom se přidává ještě teologie a na závěr studia čistě kněžské předměty. Líbí se mi, jak je to studium pestré,“ dodává.

I přesto přišly chvíle, kdy chtěl studium vzdát.

„V prváku jsem měl pochybnosti, ale to je přirozené. Člověka to aspoň znovu přinutí zapřemýšlet, proč se takhle rozhodl. Chci sloužit Bohu a lidem. Vím, že je to klišé, ale opravdu to tak vnímám,“ vysvětluje.

„Troufám si říct, že jsem se za dobu studia změnil. Formace mě myslím posunula hlavně po té lidské stránce. Vyzrál jsem v dospělejšího člověka.“

Na celibát, který k životu kněží neodmyslitelně patří, se podle Petra dá nahlížet z více úhlů.

„V manželství se sobě lidé odevzdávají navzájem, kdežto my se odevzdáváme Bohu. Nemusíme se potom starat o rodinu a můžeme čas i energii věnovat farnosti a lidem okolo.“

Život bohoslovce je podle Petra velmi pestrý a nabitý. Když zrovna nestuduje, nebo není na jedné z praxí, například s mládeží nebo v hospicu, věnuje čas turistice nebo jízdě na kole.

„Během roku na to ale většinou není čas. Tak jsem se začal učit hrát na kytaru a tím vyplňuji ty kratší volné chvíle během dne,“ uzavírá Petr.

Autor: Dominik Pohludka