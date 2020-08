Potřeba pomáhat jiným, potřebným, ji provázela už od dětských let, kdy do poutního Velehradu často jezdila a kde se také poprvé setkala s hendikepovanými lidmi. „Nevzpomínám si, že by to byl pocit nějak deprimující, smutný, protože mě tato sféra - sociální problematika - byla blízká. Když se naskytla příležitost jít pracovat právě na Velehrad, tak jsem dlouho neváhala a považovala to za jakési znamení shůry,“ zní vysvětlení Mileny Marečkové, která se snažila naplňovat své promoční heslo vyslovené Helderem Camarou: „Kdo dostává více, dostává pro jiné. Není ani větší, ani lepší. Má více rozdávat, má více sloužit. Má větší zodpovědnost.“

Zdroj: Deník / Zdeněk Skalička