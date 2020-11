Užitkové věci, jako například ošatky, košíky, prostírky, tašky či dózičky z takzvaného provázku, který vznikne postupným vkládáním a stáčením útržků šustí, vytváří už 13 let Marie Bilíková z Babic. Za tkané výrobky z kukuřičného šustí se jí letos 12. září dostalo v Olomouci vysoké pocty. Obdržela cenu ministra kultury ČR Nositel tradice lidových řemesel v oboru tkané výrobky z kukuřičného šustí. Převzala jej z rukou náměstka ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací Vlastislava Ourody.

„Z tohoto ocenění, na nějž mě navrhlo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, mám velkou radost. Zmíněný titul ale ze Slovácka obdržela ještě Marie Vlčková z Uherského Ostrohu-Kvačic, a to za obor batikované a zelové kraslice z Uherskoostrožska. Paní Vlčková byla vůbec první krasličářskou z Česka, které byl tento titul ve zmíněném oboru udělen,“ sděluje Marie Bilíková, jenž už jedenáct let vdechuje život figurkám z kukuřičného šustí.

Děvčata s třakařem i pasáčci s pytlem

Babické tvůrkyni postaviček s otýpkami chrastí na zádech, selek stloukajících máslo, děvčat s trakařem, kytičkou či husičkou, nebo pasáčkům s pytlem přes hlavu foukajících do píšťalky, panáčkům s pomlázkami a dalších téměř devíti desítek šusťových figurek a zvířátek se daří. Zanechává na nich svůj čitelný rukopis. Co figurka, to v konečném výsledku originál.

„Nebýt manžela, nebyly by figurky tak živé. On totiž pro ně mimo jiné vytváří sekerky, hrábě, dížky, z pedigu košíčky na dřevo či na husičky. Ale také se mnou chodí na pole sbírat šustí,“ řekne s pousmáním paní Bilíková. Díky jemu dostávají figurky ze šustí náležitý dynamický pohyb bez statické ztuhlosti. Snaží se, aby její postavičky ze šustí měly svůj výraz, možná i trochu humoru, zvláštní přitažlivost a kouzlo.

„Do tajů pletení a tkaní ze šustí jsem vnikla roce 2007 v kurzu, který vedla Rozálie Blažková z Osvětiman. O dva roky později jsem absolvovala kurz výroby figurek z kukuřičného šustí, který ve Slováckém muzeu, vedla zkušená tvůrkyně živoucích šusťových postaviček Františka Snopková z Uherského Hradiště,“ svěří se Marie Bilíková.

Její figurky, mající účel dekorační, historický nebo třeba sběratelský, krášlí byty v různých zemích světa. Jsou křehkým zrcadlem tvořitelky, která 21. září letošního roku převzala v hradišťské Redutě od představitelů Zlínského kraje titul Mistr tradiční rukodělné výroby zlínského kraje, a to za práci s přírodními pletivy – drobná figurální plastika a tkané výrobky z kukuřičného šustí. V roce 2013 se stala držitelkou certifikátu Tradiční výrobek Slovácka. Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby, kterou uděluje Město Uherské Hradiště, obdržela v roce 2016.