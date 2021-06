Mezi námi je opravdu málo lidí, kteří ve svých 79 letech neztratili optimismus, elán, cítí se svěží, s úsměvem bilancují svůj dosavadní život a ještě ke všemu si dokážou dělat plány do budoucna. V těchto dnech (20. května) se devětasedmdesátin dožije kudlovický keramik, sochař, malíř, ilustrátor, kreslíř, grafik a designér Oldřich Vícha.

Sochař a keramik Oldřich Vícha. | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Je to právě ten typ člověka, který dokáže z vašeho ustaraného čela zahnat veškeré chmury. Při jeho vyprávění ve svém ateliéru rázem zapomenete na to, že jste zrovna unaveni, že nejen v naší zemi už víc než rok řádí koronavirus, nebo třeba, že musíte jít nakoupit. Oldřich Vícha je velmi příjemný společník a dokáže navodit vlídnou až kouzelnou atmosféru. Rozhovor s ním o jeho tvorbě a dílech nenuceně plyne, a to všechno za doprovodu laskavého úsměvu.