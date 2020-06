Na základní škole hrála volejbal, florbal, k tomu pracovala doma v Ostrožské Lhotě na poli. Odmalička byla prostě vedena k fyzické práci. „Bavilo mě to. Mám díky tomu určitý obecný pohybový základ, který mi, věřím, v silovém trojboji, velmi pomáhá.“ Díky své třídní učitelce se také na základní škole dostala k hasičům do sousední Ostrožské Nové Vsi. Za dobrovolné hasiče závodila zhruba od 12 let. Poté si vyzkoušela i dorosteneckou kategorii. Nakonec se stala trenérka mladých hasičů a také rozhodčí pro požární sport. V hasičském sportu ji trošku přibrzdila škola.

Zdroj: archiv Kláry Zmeškalové