„Do Orla jsem vstoupil jako žák. Skončila válka, bylo mně osm roků, Orel byl náboženská organizace. My jsme byli také tak vychovávaní. Myslím, že tam tehdy byli Tonda Rychlík, Franta Žajdlík, to mohli být vedoucí, ale úplně přesně už si to nevybavuji. Jako klukům nám to bylo jedno, jestli je to Orel nebo Sokol. Byli jsme kamarádi, pamatuji, že hráli hokej Sokoli proti Orlům. Z akátu se nařezaly hokejky a šlo se na led,“ vzpomíná na klukovská léta Stanislav Bachan.