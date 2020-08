Zdroj: Deník / Zdeněk Skalička

„Následující rok by ho měli přijít další stárci vykoupit vínem, ale obávám se, že to se nestane. Každopádně právo zůstane u nás, kdyby se přece jen někdo našel. Já ho měla doma jen týden před hody. Před pár lety bylo vyčištěno a upraveno. Ale co bych to byla za stárku, kdybych si pro svého stárka nedokázala právo nazdobit,“ glosuje Markéta.

Nepokrytě dává najevo, že vypravování jankovických stárků není pro jejich rodiče finančně náročné. „Když to porovnám s tím, co před 9lety dostala sestra od obce, je to 100 a 1. Nynější příspěvek pokryje většinu výdajů, zbytek si rodina doplatí sama. Díky příspěvku obce se tento problém velmi snížil a s předchozími lety se to opravdu nedá srovnat,“ potvrzuje Markéta Silná.