Anežka Janečková se však bavila a baví i jiným způsobem.

,,S mojí největší kamarádkou Libou Jurčíkovou jsme jezdívaly na zájezdy do Alp, Himalájí, nebo do Severní Ameriky. Při nich jsme v Americe s dalšími kamarády přešli přes 5 kaňonů a projeli celé západní pobřeží. Dneska pro udržení kondice dvakrát týdně cvičím ve zlínském Orlu, chodím plavat, na procházky a hlavně každý den jezdím na kole. Auto jsem nikdy neměla. Kromě toho ještě na udržení zdravého rozumu navštěvuji 3 zlínské kluby důchodců. V nich chodím do angličtiny a tanečního kroužku. A už spoustu let chodím pro obveselení tancovat do domovů důchodců ve Zlíně a okolí,“ rozpovídala se ještě Janečková.