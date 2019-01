Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ - Slovácké divadlo pro diváky připravilo další překvapení. Milovníci Pokrevních bratrů se mohou těšit na CD s hudbou z muzikálu, které bude slavnostně pokřtěno v pondělí 26. září. Jaká cesta k němu vedla? zeptali jsme se zvukaře Michala Kedroňe.

Pokrevní bratři. | Foto: Marek Malušek

Michale, prozraďte, jak CD vznikalo…

Kapelu jsme natáčeli v půli dubna ve studiu DIV 8 ZUŠ Veselí nad Moravou a zpěvy v červnu ve studiu Slováckého divadla. V srpnu se to smíchalo a prošlo konečným masteringem. Je lepší dát si odstup, protože jak toho máte plné uši, tak vás to pak už moc nebaví a většinou to neposunete k lepšímu. Proto nahrávání trvalo dlouho. Snad se bude výsledek líbit.

Bylo natáčení náročné?

Řekl bych, že nejnáročnější bylo pro tajemnici Marcelu Trčálkovou dát dohromady muzikanty a herce, aby byli ve správný čas na správném místě. Nahrávání samotné náročné nebylo díky výborným a disciplinovaným muzikantům.

Kdo všechno se podílel na natáčení?

Na prvním mistě to byli samozřejmě muzikanti a herci. Potom já, další zvukaři Martin Vavřík, Zdeněk Kudeřík a korepetitor Josef Fojta. Všem tímto děkuji za parádní spolupráci a inspiraci.

Křest CD Pokrevní bratři

Snad každý zažil ten pocit, kdy odchází spokojeně z divadla, v hlavě mu zní muzikálové melodie a druhý den by si je rád zopakoval, ale ne a ne si vzpomenout. Slovácké divadlo přichází s řešením.

S další reprízou oblíbeného muzikálu Pokrevní bratři, která se uskuteční v pondělí 26. září, divadelníci představí CD s hudbou Willyho Russella. Zároveň bude cédéčko slavnostně pokřtěno. „Diváci se můžou také těšit na autogramiádu Yvetty Blanarovičové, Tomáš Šulaje, Davida Vaculíka a dalších herců z muzikálu. Také máme nachystaná další překvapení," prozrazuje herec a tiskový mluvčí divadla Josef Kubáník.

„Nosič vznikal téměř tři měsíce a obsahuje dvanáct skladeb, což je téměř hodina muziky. Přiznám se, že i když všechny melodie moc dobře znám, pořád dokola si písničky pouštím. Myslím, že je to to nejlepší, co Slovácké divadlo na cédéčku vydalo," domnívá se manažerka divadla Jitka Honsová.

CD s hudbou z muzikálu Pokrevní bratři, na kterém zpívá téměř celý uherskohradišťský soubor, bude k zakoupení v pokladně Slováckého divadla.

Jak cédéčko vznikalo

Pokrevní bratři měli premiéru v listopadu loňského roku a ihned po jeho uvedení se stali hitem. Za necelý rok má muzikál za sebou přes pětadvacet repríz, vidělo ho více než deset tisíc diváků a o jeho oblíbenosti svědčí nejenom to, že ho diváci zvolili nejoblíbenější inscenací minulého roku, ale i to, že je jednou z nejrychleji vyprodaných inscenací. A proto se divadelníci rozhodli odměnit diváky tím, že pro ně natočí CD se všemi hity.

Pod vedením korepetitora Josefa Fojty se v polovině dubna sešla kapela, aby nahrála melodie a rovnou se objevila drobná komplikace. „Vzpomínám si, že na začátku prvního natáčecího dne jsme objevili utržený drátek v elektrické kytaře. Museli jsme tedy čelit cestě elektroobchod-studio. Naštěstí pájení drátku bylo úspěšné," usmívá se klavírista Jan Laník.

Poté přišlo na řadu natáčení zpěvů a závěrečné vyladění alba. Mnohé možná překvapí, na jak vysoké úrovni obtížné party herci zvládají. „Jsou to náročné věci, ale hodně povedené. Zaznívají mnohohlasy, některé motivy se překrývají, ale zvládli jsme to," uzavírá spokojeně Tomáš Šulaj, představitel jedné z hlavních rolí. Slovácké divadlo pro velký zájem nasadilo na program hned dvě další reprízy na říjen. V pokladně ještě zbývá několik míst volných. (kaj)