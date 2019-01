Uherský Brod /FOTOGALERIE/ - Obrazy Karla Šlacha, 26letého umělce žijícího v Paskově u Opavy, který však pochází z Valašských Klobouk, jsou od pátku 10. února až do 15. března k vidění v Café Clubu v Uherském Brodě.

Talent tento malíř podědil po předcích z otcovy i matčiny strany, znásobil jej studiem na hradišťské UMPRUM a následně na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. V současné době pracuje jako učitel výtvarného oboru na základní umělecké škole. V Uherském Brodě ale nevystavuje poprvé. Před dvěma lety představil svoji tvorbu v galerii tamního Panského domu v rámci výtvarné skupiny Vypečení, kterou tvoří se spolužáky a kamarády Stefanem Osciatkou a Martinem Cigánkem. Stefan Osciatka mu na páteční vernisáži zahrál na kytaru a zazpíval několik vlastních skladeb.

Karel Švach tvoří díla nejen výrazově silná, ale především upřímná, prostá kalkulu a přetvářky. Jedinečnost Švachových prací tkví také ve zvolených tématech, které se dnes moc „nenosí“ na obrazech je zachycena například rodina, mateřství. O to více překvapí expresivita jeho výtvarného podání u tak jemného námětu. Z pláten křičí červená, černá, modrá a bílá barva a jejich odstíny. „Myslím, že progrese se skrývá za vším. Jasně, rodina by měla být o harmonii, jsou ale i případy, kdy je tomu naopak. Myslím, že právě barvy, které používám, tyto protipóly dobře vyjadřují. Společně se dostávají do konfrontace a napomáhají k vyjádření exprese, kterou mám rád,“ vysvětluje umělec.

Markéta Švehlíková