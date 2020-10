„Nestihli jsme ještě odehrát všechna představení z jara, když dva z našich kolegů onemocněli a celý soubor musel do karantény. Jakmile jsme se vrátili, museli jsme z rozhodnutí vlády přestat hrát znovu. Ale nevzdáváme se. Každý den zkoušíme, s našimi diváky jsme v kontaktu na sociálních sítích, herci přicházejí do televizních i rozhlasových pořadů,“ prozradil Deníku herec a mluvčí Slováckého divadla Josef Kubáník.

Kromě toho se však podle jeho slov vrátili hradišťští divadelníci k akci Jako na zavolanou, kdy telefonují seniorům a hovoří s nimi o jejich momentálních pocitech. V plánu mají i další aktivity, rádi by se například zapojili také do pomoci zdravotníkům.

„Je to nejsmutnější období, jaké jsem u divadla zažila. Prázdné hlediště a vůbec žádné vyhlídky, jsou nesmírně frustrující. Ale díkybohu za to, že držíme u nás v divadle pohromadě a nemáme ponorkovou nemoc. Snad nám to vydrží a co nejdřív se zase potkáme s těmi, pro které divadlo hrajeme, tedy s našimi diváky,“ uvedla herečka Jitka Hlaváčová.

Na rozdíl od jarní vlny tentokrát ve Slováckém divadle nepřerušili zkoušení a stále pro diváky připravují muzikál Jesus Christ Superstar.

„Obdivuji mé kolegy herce i celý inscenační tým, s jakou disciplínou dodržuje všechna vládní opatření. Zkoušení to komplikuje, ale věřím, že to zvládneme a divákům očekávanou novinku představíme ihned, jakmile to bude možné. Zároveň pořád pracujeme na dalších titulech, které bychom ještě rádi do konce roku rozezkoušeli. Zda k tomu ale dojde, netušíme,” řekl umělecký šéf Slováckého divadla Lukáš Kopecký.

To v Městském divadle Zlín doposud komplikovala situaci izolace.

„Doma za sebou máme deset dnů v karanténě, to byla nuda. Ale teď už se to probouzí, v divadle začínáme pracovat na novém projektu, který nás moc baví, rýsuje se i nějaké televizní natáčení. Snad to okolnosti nepřekazí a všechno krásně klapne,“ těší se herec Zdeněk Julina. Podle ředitele tamního divadla Petra Michálka momentálně není možné vzhledem k aktuální situaci zkoušet ani jednu ze tří plánovaných novinek.

„Potřeba tvořit je ale velmi silná, proto chystáme zcela unikátní projekt Hladový Kašpárek. Detaily zveřejníme příští týden,“ naznačil Petr Michálek.

Herci Divadla v Lidovém domě ve Vsetíně kvůli pandemii pozastavili zkoušení připravované premiéry hry Vraždu neutajíš.

„Učíme se texty a čekáme, až se uvolní vládní opatření,“ poznamenala tajemnice divadla Renata Trličíková s tím, že pracují na technickém zázemí nové hry. Zároveň ve Vsetíně běží přípravy rodinného představení Příběhy kocoura Modroočka, kde podle Renaty Trličíkové chystají výtvarné návrhy scény a kostýmů.

Nouzový stav a dopad na chod divadla okomentoval také ředitel vsetínského divadla Pavel Rejman.

„V tuto chvíli vzpomínáme na konec takzvané první vlny. Měli jsme radost, že můžeme hrát a že přišli lidi. Teď, až to všechno skončí, budeme muset hledat klíč k tomu, jak znovu navázat kontakt s diváky, aby neměli strach do divadla opět přijít. To bude podle mne největší úkol pro všechna divadla,“ míní Pavel Rejman.

Možná ještě komplikovanější je ale v současnosti pro mnohé herce práce před kamerou.

„Stává se, že těsně před natáčením přijde změna plánu, přepisují se scénáře, protože se někteří kolegové herci dostávají do karantény a musíme se ze dne na den učit nové texty. V ateliéru ale všichni dodržují veškerá opatření, roušky se sundávají jen po klapce a snažíme se, aby se všechno zvládlo. S přáteli si také telefonujeme a informujeme se o situaci v jiných divadlech i o natáčení. Ta soudržnost nás drží nad vodou,” dává Josef Kubáník nahlédnout i do prostředí natáčení televizních seriálů.

Projekt Dramox – divadlo online. O co jde?

Jde o streamovací službu, která za měsíční předplatné nabízí výběr divadelních záznamů. Projekt podporuje divadelní umění. Většinu ze zaplaceného předplatného dávají autoři projektu podle svých slov zpět divadlům, tvůrcům a hercům.

Záměrem iniciativy je spojit diváka s jeho oblíbeným divadlem a také mu představit divadla nová. V Dramoxu se prezentuje také Městské divadlo Zlín, a to inscenacemi Červený a černý, Maryša a Baťa Tomáš, živý.