„Je to obrovský nápor na všechny kolegy a velmi si jejich energie, kterou do každého představení vkládají, vážím,” uvedl ředitel uherskohradišťské scény Michal Zetel.

„Více představení jsme naposledy odehráli v červnu 2016, kdy se počet uvedených repríz vyšplhal na číslo 41,“ doplnil.

Mezi nejoblíbenější a divácky nejžádanější kusy patří komedie Dva úplně nazí muži, která vede v pomyslném žebříčku oblíbenosti a divadelníci ji odehrají jen v květnu šestkrát.

„V současné chvíli je největší boj o tři inscenace – Dva úplně nazí muži, Úča musí pryč! a ještě nepremiérované Chicago,“ upřesnila manažerka divadla Jitka Honsová.

Divadlo na nápor zareagovalo okamžitě a zařadilo do prodeje zářijové reprízy.

“Momentálně je možné sehnat lístky na Chicago a na Dva úplně nahé muže, ale podle zájmu to vypadá, že budou brzy pryč. Sice to pro nás znamená další dlouhá přemýšlení, kam zařadit ještě nějaké reprízy, ale zároveň si říkáme, co by za takové starosti jiná divadla dala,” dodává herec a mluvčí divadla Josef Kubáník a připomíná, že divadlo musí mít stále na zřeteli předplatitele a další inscenace. Divadlo jich má na repertoáru šestnáct.

Trojice nejžádanějších

Úča musí pryč

Komedie o rodičích, kteří se rozhodli vyštípat učitelku jejich žáků. Ta se ale nechce jen tak snadno dát a začíná boj kdo s koho. Divadelníkům se v čele s režisérem Michalem Zetelem podařil doslova geniální tah, když inscenaci začali hrát ve školní třídě základní školy Unesco. Všechny reprízy jsou beznadějně vyprodané, a to jich mají herci za sebou už přes osmdesát. “Hledáme další termíny ze všech sil, ale vzhledem k ostatním titulům to není jednoduché. Prosíme diváky o trpělivost a doporučujeme sledovat naše siciální sítě, kde informace o vstupenkách pravidelně zveřejňujeme,” říká herec Josef Kubáník, který v komedii s Jitkou Hlaváčovou vytvořil pár manželů Ježkových. Ten se odmítá smířit s tím, jak jejich syna učitelka vnímá.

Dva úplně nazí muži

Absurdní komedii Dva úplně nazí muži francouzského dramatika Sébastiena Thiéryho nastudoval ve Slováckém divadle režisér Lukáš Kopecký. Hra popisuje vtipnou zápletku, kdy se úspěšný pařížský právník a věrný manžel jednoho dne probudí nahý vedle svého podřízeného z advokátní kanceláře. A ten je rovněž nahý. Ani jeden z nich situaci nechápe.

„Už po prvním přečtení textu jsem tušil, že to bude velká legrace. Já tu hru znal už dřív, a musím říct, že jsem se už dlouho při obyčejném čtení, tak dobře nebavil, jako u nahých mužů,“ doplnil jeden z hlavních protagonistů komedie, herec Tomáš Šulaj.

Chicago

Muzikál Chicago patří k nejočekávanějším titulům letošního roku. Jazzový muzikál známý především z filmového plátna, jehož poslední zpracování získalo šest Oscarů, je velkou muzikálovou výzvou především pro tři představitele hlavních rolí Pavlínu Hejcmanovou, Terezu Hrabalovou a Tomáše Šulaje. V inscenaci, která se řadí mezi nejnáročnější a nejnákladnější v historii divadla, se ale představí další více než dvě desítky herců. Režisérkou je Linda Keprtová. “Kolem muzikálového žánru jsem zatím pouze kroužila, ještě nikdy jsem neměla možnost, a snad ani ambici, ho chytnout za pačesy tak pevně, jako právě u vás. Za tuto příležitost jsem velmi vděčná, protože procházku do jiného žánru, než jakým jsem poslední léta obklopena, považuji za dobrodružný výlet,” uvedla režisérka. Obrovský divácký zájem potvrzují vyprodané vstupenky. Z více než dvou tisíc lístků je volných přibližně 250.