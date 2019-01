Uherský Brod /FOTOGALERIE, VIDEA/ - Šavlový a vějířový tanec v podání jihokorejských tanečnic se ve středu 24. června staly nejobdivovanější částí vystoupení pětice zahraničních folklorních souborů v Uherském Brodě.

Na Slovácko totiž zavítali tanečníci a muzikanti z Turecka, Bulharska, Uzbekistánu, Velké Británie a zmiňované Jižní Korey.

„Jsou to zahraniční soubory, které míří na folklorní festival do Strážnice. Ten se koná o víkendu, ale my každým rokem nabízíme možnost setkat se s nimi ještě o pár dnů dříve. Letos bohužel nevyšlo počasí, tak jsme se museli poprvé přesunout z atria v muzeu do Domu kultury,“ uvedl moderátor pořadu Aleš Kapsa z uherskobrod­ského muzea.

Zatímco soubory z Turecka, Bulharska a Uzbekistánu vynikaly svou dynamikou, tak Jihokorejci zaujali publikum precizností. „Je až neuvěřitelné, jak mají každý pohyb, každé gesto, každou figuru perfektně propracovanou,“ hodnotil Kapsa. Diametrálně odlišným vystoupením si vysloužili potlesk tanečníci z Anglie. Ti předvedli salonní tance z počátku devatenáctého století.

Folkloristé ze Slovácka nejvíce obdivovali šavlový tanec z Jižní Korey. „Je to úplně něco jiného než naše šavlové tance. Ten náš, straňanský, je řetězový. Ten korejský je hodně individuální. Nejde to moc srovnávat. Ale tanečnice byly moc pěkné,“ usmíval se folklorista a ředitel uherskobrodského muzea Pavel Popelka.

Vystoupení zahraničních souborů přihlíželo také několik desítek studentů. „Nejvíce se mi líbili Korejci. Byli úžasně namaskovaní a také měli nejzářivější oblečení. Ale pokud bych měla hodnotit tance, tak nejlepší byli Uzbeci,“ prohlásila Monika Novotná z Uherského Brodu.