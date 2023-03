/SOUTĚŽ O VSTUPENKY/ V Kině Hvězda v Uherském Hradišti vyvrcholí ve středu 22. března Folklorika Tour 2023. Na jednom pódiu s věhlasnou cimbálovou muzikou Cigánski Diabli se předvedou žáci Základní umělecké školy Folklorika. Začátek koncertu je v 19 hodin. Posluchači si mohou vstupenky koupit on-line v předprodeji za zvýhodněnou cenu nebo na místě.

Cigánski Diabli a žáci Základní umělecké školy Folklorika zahrají v hradišťském Kině Hvězda | Foto: Deník/VLP Externista

„Folklorika Tour se etablovala jako plnohodnotná umělecká událost, kterou pořádá základní umělecká škola ve spolupráci s Nadačním fondem Folklorika. Chceme dětem i všem posluchačům předvést smysl naší činnosti – prostřednictvím umění spojujeme tradice s budoucností,“ představil turné předseda správní rady nadačního fondu Tomáš Štefánek.

Žáci hudebních a tanečních oborů si vyzkouší, jaké to je stát na jednom pódiu s věhlasným souborem, který vystupuje napříč kontinenty. Dopoledne se navíc uskuteční výchovné koncerty pro základní a střední školy. Díky fondu mohou získat umělecké vzdělání děti, jejichž rodiče by si to nemohli dovolit.

„V naší síti Základních uměleckých škol Folklorika, která působí napříč celou Českou republikou od východu na západ, nabízíme nejen umělecké vzdělání, ale zároveň propojení s historií regionu, a tím uchovávání zvyků a folklorních tradic. Mnoho našich žáků si zvolilo oblast moderního tance, kde se realizují po pohybové i hudební stránce. Talentovaným žákům dáváme možnost zúčastnit se národních i mezinárodních soutěží. Díky tomu zvyšujeme jejich cílevědomost a přeshraniční zkušenosti,“ popsal Tomáš Štefánek.

