16. ročník festivalu, který jste někdy v roce 2007 vymyslel a zrealizoval, to je docela štreka. Na samém začátku jste v té době měl určitě krátce po studiích, byl plný elánu a životních plánů, jak vás napadlo přijít zrovna s takto profilovaným festivalem, nakolik těžké jej bylo v té době prosadit a zrealizovat a kdo nebo co mělo významný podíl na tom, že se první ročník nastartoval?

Možná v tom byla právě ona mladická nerozvážnost, že jsem se do něčeho takového pustil. ? Na začátku ale rozhodně nešlo o akci takového typu a rozsahu, do jaké se rozrostla v dalších letech. Tehdy jsme si jen s kamarádem Jakubem Košíkem chtěli zahrát na náměstí, protože jsme to viděli na akci ve Valašských Kloboukách a ten nápad nás nadchl. Víc ambicí než pobavit se s kamarády při trochu netradiční akci jsme tehdy neměli. Jenomže pak se nejen přátelé, ale i další lidé začali ptát, jestli bude Slovácké léto znovu, tak jsme ho uspořádali podruhé, potřetí, vždycky něco přidali a desetidenní festival byl najednou na světě.

Slovácké léto promění Hradiště v pulsující arénu zábavy a sportu

Nutno přiznat, že u samotných začátků Slováckého léta nechyběl ani Slovácký deník, se kterým je tento festival partnersky spjat po celou dobu jeho existence, jak jste tehdy vnímal podporu našeho periodika a nakolik je Slovácký deník doposud jeho součástí?

Jakmile jsme celý nápad začali brát jen trochu vážně, bylo nám jasné, že potřebujeme o akci informovat. Ať už o programu nebo třeba benefičních aktivitách, které jsou nedílnou součástí Slováckého léta od druhého ročníku. Mít spolehlivého mediálního partnera, jakým je Slovácké deník, pro nás bylo a je velmi důležité.

Šestnáct roků je hodně dlouhá doba a řada věcí se v tomto časovém úseku změnila, koneckonců také u vás se změnily životní podmínky, založil jste rodinu… Řekněte v jakých třech věcech se Slovácké léto proměnilo od svého startu?

Z jednoho víkendu pro hrstku beachvolejbalových nadšenců je desetidenní akce pro desetitisíce návštěvníků. Všechno to začalo pouze turnajem v beachvolejbale, dnes nabízíme více než deset sportovních disciplín pro všechny generace, pro profesionály i nadšence. Akce se postupně mění v platformu, která nabízí unikátní prostor na propagaci sportu, rozvoj kultury i lidského potenciálu.

Na co byste naše čtenáře pozval v souvislosti s letošním ročníkem, co by si podle vašeho názoru neměli nechat ujít?

Všechny zvu na úvodní program festivalu, tanečně-módní show v podání žáků ZUŠ Uherské Hradiště pod taktovkou Veroniky Kaštánkové a doprovodné přehlídky dětského oblečení, plavek a spodního prádla, od 19 hodin přímo v aréně. Po mnoha letech domlouvání se nám konečně podařilo splnit přání mnoha fanoušků a přivézt na Slovácké léto slovenskou kapelu IMT Smile. A všechny děti zveme na sportovní příměstský tábor Slováckého léta, kde stráví týden či jen pár dnů v pohybu a plný zábavy.

Festival Slovácké léto odtajnil program. Koncerty na náměstí budou zdarma

Co vám udělalo při letošních přípravách radost?

Že se po dlouhém testování a technických přípravách podařilo zrealizovat pevnou podložku do beach arény, na které se o prvním víkendu odehrají turnaje ve fotbale a florbale. Věřím, že to bude další atraktivní zlepšení pro sportovce i diváky.

Vizitka Marka Pochylého

Je mu 39 let, je otcem dvou dětí, bydlí ve Starém Městě, je zaměstnán jako vedoucí obchodního oddělení a mezi jeho záliby patří sport a cestování