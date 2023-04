Diváky zaplněná Malá scéna Slováckého divadla byla v pátek 14. dubna svědkem vzkříšení literárních mystifikací pod označením „kachničky“, psaných od roku 1994 pro Slovácké noviny. Jejich tehdejší šéfredaktor a současný spisovatel a publicista Jiří Jilík obdržel po premiéře představení za divadelní ztvárnění novinářských kachniček z rukou zástupce šéfredaktora Deníku Martina Nevyjela cenu Největší z pierotů.

Divadelní představení Kachničky | Video: Pavel Bohun

Jilíkem vedené Slovácké noviny tuto cenu udělovaly od roku 1996 až do covidového roku 2020 za umělecké počiny Slováckému divadlu. Symbolicky tak posledního „pierota“ obdržel po 27 letech sám autor ocenění.

Za taškařici Kachničky si Jiří Jilík odnesl poslední cenu Největší z pierotůZdroj: Deník/Pavel BohunCena měla každý rok podobu, kterou jí vtiskl vždy jiný regionální výtvarník. Posledního „pierota“ vytvořila keramička z Mařatic a uherskohradišťská rodačka Petra Nožičková.

„Je to vskutku symbolické, že jsem si odnesl posledního pierota já, který jsem s nápadem udělování ceny přišel jen pár let poté, co jsem ve Slováckých novinách zveřejnil první kachničku pod pseudonymem Jiří Kachnička,“ řekl Jiří Jilík.

Novinářské kachny se pod názvem Supernoviny staly podle jeho slov na řadu let populární četbou jak pro „věřící“, tak i pro ty, kterým došlo, že si je autor Jiří Kachnička vyfabuloval. V roce 2000 dokonce vyšel jejich soubor pod názvem Supernoviny v tištené brožuře.

Kachničky Slováckých novin ožijí na prknech Malé scény Slováckého divadla

„Divadelní podoba ‚supernovin‘ se rodila v průběhu letošní zimy na setkáních stolní společnosti Sdružení starých pánů v hradišťské vinárničce Vinárius. Členové sdružení si v literární taškařici, jejíž znovuzrození inicioval a také režíroval emeritní ředitel Slováckého divadla Igor Stránský, s chutí zahráli. A protože bylo kupodivu vyprodáno a diváci se dobře bavili, čeká nás i repríza – 5. května,“ dodal Jiří Jilík.

V inscenaci kromě něj vystupují Igor Stránský, Jan Gogola, Miroslav Potyka, Ladislav Bednařík a Pavel Štěrba. O hudební podkres se starají hudci Fanoše Holmese Ilíka.