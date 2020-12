Vaše sólové album je na světě. Kdy a jak vznikla myšlenka vydat se vlastní cestou?

Všechny moje předešlé hudební aktivity souvisely vždycky s nějakou kapelou, ať už to byl Fan Daniel, Sillage nebo Argema, tak to vždy bylo nějaké rozhodnutí někoho, kdo řekl: "Pojď, založíme kapelu…", nebo mě oslovil do už rozjeté skupiny. Popravdě jsem chtěl vždycky natočit sólovou desku, ale hodně intenzivně jsem o tom začal přemýšlet tak před pěti, šesti lety. Trvalo to trochu dýl, než jsem se rozhoupal, ale je to tu. Moje první deska.

A co vaše „domovská“ Argema? Pokračujete dál?

Jasně, proč by ne, s Argemou jsme právě dokončili novou desku Andělé, která vychází na konci listopadu.

Oslovil jste ke spolupráci na své desce někoho z kapely?

Ano i ne. První, s kým jsem se dohodnul, je můj dlouholetý kamarád a kolega Marek Holešovský, se kterým spolupracuji už hrozně dlouho. Píše skvělý texty. No a ten druhý zásadní článek je Daniel Škrášek, klávesák, producent, který byl dlouhá léta platným členem Argemy. Platným proto, že je také autorem mnoha úspěšných songů. S Danem jsme se na spolupráci dohodli někdy v létě loňského roku

Jak vznikl pseudonym Yarra? Ptám se, protože Yarra je australská řeka, jejíž název pochází z domorodého jazyka Bunwurrung a znamená „stále tekoucí“. Tak že by záměr „stále tekoucí energie“?

To, že je Yarra australská řeka, jsem zjistil až později, žádnou hloubku v tom nehledejte (směje se). Chtěl jsem pseudonymem oddělit to, co jsem v hudbě doposud vytvořil, ale zároveň jsem chtěl, aby to korespondovalo s mým jménem. Ale jinak hezká náhoda. Takhle by mé jméno překládali indiáni.

V jakém časovém horizonty písničky na desku vznikaly?

Měl jsem pár nápadů už delší dobu, ale většina písniček vznikla až po dohodnutí spolupráce, a to bylo přesně 20. srpna loňského roku. Poslal jsem Danovi dva demáče na zkoušku a skvěle to zafungovalo. Potom už to šlo tak nějak samo a v průběhu jednoho roku bylo album nahrané.

Z poslechu mám pocit, že album jede hodně na pohodové vlně. Písničky jako Dofča, Píseň pro tebe, Ráj, Země zaslíbená se nesou v duchu romantiky, ale zároveň mají hloubku. Mám pocit, že jste s tímto žánrem, obzvlášť v této době, zacílil přesně.

Myslím si, že na tomhle albu si Marek (Holešovský) sáhnul textařsky hodně hluboko. Není to textař, který by sypal třicet, čtyřicet textů za rok. Dělá to pro zábavu, ale tady už to byl docela velkej závazek. Dali jsme si hodně záležet, aby to bylo dokonalý. Nakonec vzniklo šestnáct songů, ale na desku se jich vešlo jen čtrnáct. Máme nastartováno na druhou desku.

Ještě pořád máme nouzový stav, čas se zpomalil, ve vzduchu visí spousta otazníků. Najdete na této podivné době něco pozitivního?

Mám víc víc času na přemýšlení. A jak říkáte, měl jsem víc času na přípravu desky a bylo to fajn. Protože já se dost bál. Projekt měl vznikat za pochodu, kdy jsem měl s Argemou na letošek domluvených asi osmdesát koncertů. Tak jsem čekal, že to bude hodně náročné časově i fyzicky. Nakonec deska díky nouzovému stavu vznikala hodně v klidu a pohodě. I když, myslím, že nebudu mluvit jen za sebe, když řeknu, že to je dost velký nezvyk sedět každý víkend doma. Člověk je úplně jinak nastavenej. Koncerty mi hrozně chybí, ale zas mám víc času na rodinu. Jak se říká "všechno zlé je pro něco dobré". Ale už by to mohlo skončit, ne?

Autor: Dita Mrázková