Uherské Hradiště – Naprosto vše o házené. To je zaměření putovní výstavy, která právě dnes začíná v podkroví Reduty v centru Uherského Hradiště. Expozici s názvem Století házené připravil sportovní historik Vladimír Salčák.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Veřejnost se s ní bude moci blíže seznámit s úderem dnešní 17. hodiny, na kdy je naplánována slavnostní vernisáž. Návštěvníci detailně poznají historii tří házenkářských her, které se na našem území hrály. Tedy české házené, německé házené o jedenácti hráčích a skandinávského handballu. Expozice je putovní a do srdce Slovácka míří z dalších moravských a českých měst. „Na výstavních panelech nechybí jediná událost či fotografie, která měla nějaký význam. Návštěvníci spatří i důležité dokumenty, publikace a další předměty, kterých neustále přibývá a které do expozice průběžně doplňuji," sdělil autor výstavy Vladimír Salčák. K vidění tak budou například všechny medaile, které česká házená dokázala získat na mistrovstvích světa či Evropy, ale i na olympijských hrách, a to od roku 1955.

Výstavu zahájí vernisáž ve středu 4. března v 17 hodin. Expozice potrvá do 10. dubna.