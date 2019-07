Snímky jsou součástí už tradiční fotografické výstavy z názvem Fotografeion, která mapuje umění trojice regionálních autorů, tentokrát Josefa Fantura, Pavla Diase a Antonína Kostky. Vystavená díla umělci představili při slavnostní vernisáži, která se uskutečnila v pátek 12. července.

„Všechno odstartovalo nejstarší fotografií děvčátka z roku 1955, kterou jsem vyfotil v mém oblíbeném teritoriu v Brankovicích na Zlínsku. Zajímala mě hlavně humanistická živá fotografie. Začal jsem tematickými snímky, například cyklem Brno život města,“ uvedl svoji tvorbu profesor Pavel Dias, který se stal v roce 2008 držitelem ceny Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos.

Svůj cit pro jedinečné zachycení přírody ukázal také regionální fotograf Antonín Kostka. Převážná většina jeho snímků je zachycena fotopřístrojem Moskva V.

„Když jsem ho kupoval, stál mě 150 korun,“ vzpomíná s úsměvem Antonín Kostka, který ve své tvorbě preferuje klasickou černobílou fotografii.

„Jsem taková černá ovce. Digitální fotoaparát nemám. Všechny snímky dělám sám doma postaru ve fotokomoře,“ dodal Antonín Kostka.

Jako kontrast k černobílým fotografiím zkrášlují výstavu barevné portréty Josefa Fantura s folklorní tematikou.

„Kamarád mě navedl na fašanky do Strání. A protože je to zajímavé fotografické téma, zajel jsem si na fašank do jiných obcí. Je to jeden velký okruh, kterým se zabývám,“ prozradil ředitel Galerie výtvarného umění v Hodoníně Josef Fantura, který se věnuje například také fotografování výtvarných děl, aktů nebo streetfotografií.

Páteční vernisáž doprovodila hudebním vystoupením Jitka Pavlicová. Fotografie budou v tamní galerii k vidění až do 12. září.