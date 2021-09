V oddíle zasvěceném přírodě zavítá pomyslně čtenář na Maršavu v Chřibech a na tamní bizarní skály. No a na třetí, vnitřní straně obálky jsou v cyklu Naše města a vesnice ve fotografii prezentovány Nezdenice. Více se o obsahu periodika a jeho zaměření zjistíte na webových stránkách www.malovanykraj.cz (vur)

Připomenuto je jubileum muzikanta Hradišťanu Jana Vančury, dožívajícího se 95 let, ale bohužel je zařazen i nekrolog nedávno zesnulé zpěvačky lidových balad Vlasty Grycové ze Strání.

V seriálu Výrobci krojů na Slovácku přišla řada na Miladu Taťákovou z Uherského Ostrohu. Samostatný článek je věnován rovněž brodské hvězdárně, která slaví 60 let od svého vzniku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.