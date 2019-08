Jedna z nejoblíbenějších českých hereček tu poprvé a naprosto otevřeně odvypráví celý svůj život. Pronikavě a bez příkras popisuje dobu, sebe i své slavné kolegy. A svěří se i s tím, co nikomu neřekla, ale nechtěla si to vzít na věčnost. V den hereččiných nedožitých 90. narozenin, 1. září, vydává knihu Nakladatelství ZEĎ zaměřené na chytrou literaturu s poutavými příběhy.

„Paní Květa naprosto bez servítků odvypráví příběh svého života a myslím, že mnoho lidí se nebude stačit divit. Povídání je prokládáno jejími deníkovými zápisky a dopisy a paní Květa je v něm nejen velmi vtipná, ale i krutá, laskavá i cynická, velkorysá i nespravedlivá. Hlavně je ale nebývale autentická a pravdivá,“ říká autor knihy Josef Kubáník, herec Slováckého divadla v Uherském Hradišti a dodává, že druhou část knihy tvoří nikdy nezvěřejněný deník posledních tří let hereččina života.

Jan Pergler a Jan Dražan z Nakladatelství ZEĎ k tomu dodávají: „Rukopis Josefa Kubáníka nás oslovil od prvních vět. Podařilo se mu zachytit úžasný osud výjimečného člověka i měnící se dobu. Navíc tak dělá brilantním jazykem a způsobem, který čtenáře okamžitě upoutá a vtáhne. I proto nás skvělá Josefova kniha okamžitě zaujala a s vydáním jsme vůbec neváhali.“

V pondělí, kdy se kniha objeví na pultech, bude novinka pokřtěna v Praze, přímo na Václavském náměstí v paláci knih Luxor. Kmotrem bude hercův přítel Ondřej Brzobohatý.

“S Ondrou se známe ještě dýl, než s paní Květou a myslím, že by se jí taková volba líbila. Jednak obdivovala Ondrova tatínka, se kterým se znala přes půl století a jednak to byl právě Ondra, který jí hrál vnuka v seriálu Gympl s (r)učením omezeným, který byl jednou z posledních televizních příležitostí paní Květy,” říká autor novinky Josef Kubáník s tím, že křest proběhne i v Hradišti, a to 19. září v 18.00 v Café 21.

Kniha Poslední deník Květy Fialové bude k dostání také před každým představením ve Slováckém divadle a její autor slibuje, že ji všem zájemcům samozřejmě podepíše.