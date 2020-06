Vstup do Galerie Joži Uprky je zdarma

Až do konce měsíce června je vstup do Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti zdarma. Dobrou zprávou je také to, že na přání návštěvníků Galerie bude opět každou poslední sobotu v měsíci, počínaje tou 27. června, vždy od 14 hodin probíhat zdarma komentovaná prohlídka.

Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti. | Foto: archiv Petra Vašáta