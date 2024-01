Když o první lednové neděli roku 2024 odbily hodiny na věžích velehradské baziliky sedmnáctou hodinu, začal v ní již osmý ročník půvabného koncertu s názvem Tříkrálový.

Osmý ročník Tříkrálového koncertu v bazilice Velehrad uchvátil posluchače; 7. ledna 2024 | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Na 380 návštěvníků sedících v lavicích i stojících mimo ně bylo nadšeno koncertem Cimbálové muziky Cifra s primášem Petrem Číhalem a pěveckým sborem uherskohradišťského Viva la musica se sbormistrem Jakubem Tomalou.

Pěvecký ansámbl Viva la musica se představil také v samostatném bloku, a to především duchovně laděným repertoárem adventních písní, ale také vánočních lidových koled, které upravil primáš cimbálové muziky Cifra Petr Číhal.

Cimbálová muzika Cifra potěšila návštěvníky koncertu písněmi Čas radosti veselosti, Vesele si zpívejme, Jesu Kriste, Pane náš, a dalšími skladbami. Společně se sborem Viva la musica zazněla píseň Byla cesta ušlapaná, Obraz Panny Marie nebo Píseň k sv. Antonínovi.

„Ve velehradské bazilice v dnešním nedělním podvečeru děkujeme za to, že se v ní uskutečnil tradiční Tříkrálový koncert, který v minulých letech přerušil covid. Tři králové, evangelium říká mudrci, přišli do Betléma a donesli dary. A tak my, křesťané, se je učíme následovat, ale především Boha, který nás obdaroval životem, přírodou a vlastně vším, co máme,“ nechal se slyšet Petr Číhal, primáš cimbálové muziky Cifra.

V podání jejích muzikantů, primáše Petra Číhala, houslistů Jiřího Mikuláštíka a Drahomíra Hlaváče, violisty Jakuba Tomaly, Alexandra Miguela – Jary, kontrabasisty Jakuba Kunce, cimbalisty Petra Holoubka a klarinetisty Jiřího Höhna, zazněl výběr z vánočního repertoáru cimbálové muziky – Co sa stalo, přihodilo, Já sem si začal libě spáti, Syn boží se nám narodil, Hej Bárto s Ondráškem, Kuku, kuku, chaso vzhůru a dalších koled. Pěvecký sbor Viva la musica pak přidal ukrajinskou koledu Ščedryk a francouzskou koledu Betlémské pastviny.

Cimbálová muzika Cifra se kromě jiného zaměřuje na zpracování adventního a vánočního repertoáru. Už několik let spolupracuje s pěveckým sborem Viva la musica z Gymnázia v Uherském Hradišti, především právě na Tříkrálových koncertech ve velehradské bazilice.

„V minulých letech jsme také účinkovali ve dvou pořadech Na pohovce Jožky Kubáníka, který natočil Český rozhlasem Zlín ve Slováckém divadle,“ dodal vedoucí muziky Petr Číhal.