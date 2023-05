Někteří lidé staré věci vyhazují do šrotu a jiní je z něj vytahují a vracejí jim zašlou krásu. Oživují historické automobily a motocykly a slaví s nimi úspěchy na sportovním poli, ale také na srazech veteránů.

Historická vozidla, funkční veterány i retro kočárky se sjedou v KOVOZOO ve Starém Městě | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Ten v pořadí už čtvrtý se uskuteční o první červnové neděli v netradičním prostředí kovošrotu KOVOSTEELu a v areálu KOVOZOO Staré Město.

„Do veteránského světa jsme vstoupili v roce 2019, kdy jsme ve spolupráci se Slováckým veteran Car Clubem Uherské Hradiště otevřeli v KOVOZOO malé muzeum veteránů. Ještě téhož roku na podzim se konal v KOVOZOO první Sraz veteránů,“ informovala akci Martina Juřenová z týmu KOVOZOO.

Z důvodu lepšího počasí byl loni přesunut termín z října na měsíc červen. V minulém roce se srazu veteránů zúčastnilo 9200 návštěvníků a přijelo na pěti stovkách vozidel všeho druhu.

A jaký bude v KOVOZOO ten letošní sraz veteránů s výstavou automobilů? Jejich sraz začne úderem 9. hodiny nedělní a skončí v 15 hodin. Od 12.30 do 13.00 hodin bude vyhlášení vítězů soutěže Elegance a půl hodiny nato vystoupí s šedesátiminutovým programem Brouci Band– The Beatles Revival. V 15.15 až 16.15 hodin vystoupí Golden Delicous.

Po celou dobu akce bude hrát na podiu Vagon, což je zrekonstruovaný vagon „dobytčák“, country kapela Kiksylend.

„Stejně jako loni se návštěvníci můžou těšit na ženskou partičku Retro kočárky, které se v hojném počtu sejdou a navodí správnou retro atmosféru. Očekáváme účast více než 50ti kočárků,“ nechala se slyšet Martina Juřenová.

Komu nebude stačit retro, může se vrátit v historii ještě dále. Na akci se totiž představí velký pojízdný tažený flašinet. A výrobce flašinetů Atelier Petrov, který připraví jednak nahlédnutí do útrob flašinetu, ale také stylový program - věštby kratochvilné, ku obveselení mládencům a pannám. Bude-li v KOVOZOO ta správná nálada, zazní i kramářská Píseň strašlivá o Golemovi,“ prozradila s pousmáním Martina Juřenová.

Na své si přijdou na akci také děti. Připraveny budou pro ně skákací hrady, malování na obličej, stylová šlapací autíčka, zbrusu nová ruční drezína a řada dalších akcí. Kovářské řemeslo si mohou návštěvníci vyzkoušet v kovárně KOVOZOO, v tamní Porodnici budou opět vyráběny miniaturní zvířata ze železného šrotu a návštěvníci si mohou své zvířátko sami vyleštit na leštičce kovu, vyrobeného ze starého bicyklu.

„Vzhledem k tomu, že k účasti na akci není třeba registrace předem, tak to bude opět velkým překvapením, jaká vozidla se do KOVOZOO sjedou. Ale my pevně věříme, že to bude jako vždy překvapení příjemné. V minulém roce nás například mile překvapila vysoká účast předválečných vozidel a třeba také příjezd Tater Dakar. To byla velká paráda.“ směje se Martina Juřenová.